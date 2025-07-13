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侯友宜中和參拜贈匾 感念發一崇德基金會無私奉獻

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（前排右七）一同和貴賓合影留念。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜（前排右七）一同和貴賓合影留念。圖／新北市民政局提供

新北市長侯友宜今上午前往中和參加發一崇德宗教發展基金會年中檢視會，向一貫道明明上帝參拜祈福，並代表市府致贈題有「道援天下」匾額，肯定該基金會長年以來推動公益與弘揚倫理道德的貢獻，感念其對地方社會無私奉獻，為城市注入溫暖與正向力量。

侯友宜表示，發一崇德宗教發展基金會長期深耕宗教文化與社會服務領域，不僅帶領道親與志工投入品格教育、孝道推廣、社區讀經等活動，也透過文化扎根方式弘揚中華傳統價值。他強調，基金會秉持慈悲喜捨的精神，將「道援天下」的理念落實在每一項行動上，是社會穩定與向上的重要推手。

新北市民政局指出，發一崇德道場由陳鴻珍前人（尊稱不休息菩薩）創立，早年自斗六開荒起步，至今道務已遍及全台及海外，包括國內九大道場與海外七大道場，遍及洛杉磯、雅加達、曼谷、新加坡等地，影響深遠。基金會也本著「取之社會、用之社會」理念，辦理超過30場兒童、青少年、大專及終身學習相關活動，累計受益人次逾數萬人，連續多年獲選為新北市績優宗教團體。

市府表示，宗教是穩定社會的重要力量，發一崇德透過持續的公益參與與文化傳承，不僅凝聚人心，也讓城市更具溫度，未來市府也將持續與宗教團體攜手合作，落實多元共善的城市價值。

新北市長侯友宜感謝發一崇德在推動中華優良傳統文化、發揚固有倫理道德思想上的貢獻。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜感謝發一崇德在推動中華優良傳統文化、發揚固有倫理道德思想上的貢獻。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜（左）頒贈「道援天下」匾額。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜（左）頒贈「道援天下」匾額。圖／新北市民政局提供
財團法人新北市一貫道發一崇德宗教發展基金會舉辦年中檢視會，新北市長侯友宜前往中和參拜祈福。圖／新北市民政局提供
財團法人新北市一貫道發一崇德宗教發展基金會舉辦年中檢視會，新北市長侯友宜前往中和參拜祈福。圖／新北市民政局提供

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