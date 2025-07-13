頂加成弱勢者首選 專家：不只是公安，更侵害產權

頂加違建雖面臨市府強拆壓力，但對不少經濟條件有限的租屋族而言，依舊是「最後一塊可以住的地方」。學生、北漂上班族與年長者坦言，雖知道違建有風險，卻無奈租金相對便宜，只能咬牙住下去，承擔酷暑、高電費、爬樓梯與缺乏安全設施的代價。

現年25歲的張姓男大生，為了兼顧學費與生活支出，在新北租了一間6樓頂加套房，每月租金8500元。他表示，頂加空間狹小、樓梯陡峭又沒電梯，「但比起動輒破萬的套房，我真的住不起別的地方。」他說夏天最辛苦，屋內悶熱如烤箱，「冷氣幾乎整天開，電費常常破表，帳單來都會怕。」

5年前從高雄北漂至板橋工作的詹姓男子，也曾因租金考量入住頂加。他回憶，當時每月租金8000元，空間約6坪、設備簡陋，幾乎沒有消防設施可言。「那兩年天天爬百階樓梯回家，久而久之變得更宅，連晚餐都懶得下樓走動，後來身體還出現三高紅字，算是用健康換便宜房租。」

一名七旬婦人則住在板橋新埔市場附近的頂加套雅房，月租僅6000元。她說，自己經濟拮据、都會區房東又常不願租給老人，只能選擇便宜的頂加過生活，「雖然上下樓辛苦，但也習慣了，就當運動。」

新北市建築師公會理事長汪俊男表示，所謂「頂加」本就屬違章建築，屋頂原本僅屬頂層住戶的使用權，當初增建多為自家內部使用，如今卻被擅自隔成套房出租，且無任何建築法規標準可供檢視，為追求經濟效益而違規使用的情況日益嚴重。他指出，頂加作為建物最高層，一旦大量分隔出租，恐產生公共安全疑慮，更涉及樓下住戶的產權受損，「這不只是公安問題，更是產權爭議問題。」

汪俊男強調，危險建物本就應被即時處理，「不能因為拆除有爭議就容忍危險存在」。他也指出，目前違規隔間問題不只發生在頂加，許多室內空間也被改成多間套房使用，捷運站附近甚至有申請使用許可卻仍擅自隔間的情形。他認為，頂加屬違章事實明確，法令執行是不得不為的結果；若單純作為住宅空間可研議緩拆與輔導使用，但一旦涉及營業行為、隔出五、六、七間出租套房，標準就必須更嚴格，且應依使用人數、樓梯逃生空間等一併考量，「否則舊有建築原本就只有一處樓梯間，根本不符人數法規規定，風險非常高。」