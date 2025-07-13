新北頂加套房拆不停 安全與居住權拉鋸 議員籲應補配套

雙北租屋市場活絡，頂樓加蓋套房雖屬違建，卻長期以租金便宜成為學生與弱勢族群的棲身選項。新北市自2015年以來已拆除或改善超過3400件違建頂加，今年也將陸續處理120多件。然而，隨著市府鐵腕執行拆除政策，安全與居住權保障之間的張力浮上檯面。

新北市拆除大隊分享一則特殊案例，去年曾在板橋遇到房東將違建出租給房客，對方長期拒絕繳租、也不搬離，房東無計可施，最後竟主動通報違建，請求市府依法拆除。當時房東還不斷催促拆除進度，希望藉由公權力「拆屋送客」，最終成功驅離房客。拆除大隊表示，這是唯一一件收到房東「感謝」的案例，反映頂加違建衍生出的糾紛與租賃風險，也凸顯政府執行的多重角色與壓力。

新北市工務局表示，為守護公共與居住安全，市府持續針對頂樓加蓋並隔成套、雅房出租牟利的違建加強執法，已列為優先強制拆除對象。今年截至6月底已拆除逾120件，並自2015年以來累計拆除或改善超過3400件。工務局指出，這類違建多屬高密度分租、出入複雜，一旦發生火災或地震，恐釀公安重大事故，市府將持續強化稽查與執行力道，防範於未然。

市府自109年施行「新北市強制拆除違章建築物收費自治條例」以來，至今已強制執行65件並收費超過700萬元。工務局強調，凡涉及公共安全、環境衛生或占用公有地等五大類二十項違建情形，將列為強制拆除優先名單，並落實使用者付費原則，呼籲民眾勿心存僥倖違規搭建。

新北市議員翁震州指出，頂加套房的存在有其歷史脈絡，反映過去住宅不足與法規真空。他表示，儘管支持基於公共安全拆除違建，但市府若未同步提供替代居住空間，只會讓原本就弱勢的租屋族更加邊緣化。他說「若頂加能透過結構補強或改建合法化，是否可有條件保留部分空間？」並呼籲市府增建社宅、擴大過渡住宅，減少衝擊。

新北市議員陳世軒也指出，許多頂加分租套房存在消防與結構安全疑慮，市府拆除作法合乎公共利益，但也應跨局處整合，設計配套。他建議，若有租屋戶在拆除後一時難以找到新住處，市府可與民間單位合作媒合房源，甚至協助租客與房東終止契約、討回押金，避免弱勢戶反覆流入黑市租屋。

根據住商機構企研室執行總監徐佳馨觀察，頂加雖屬違建，但因租金比合法房型便宜約1.5至2成，加上租屋黑市供不應求，仍吸引不少學生或社會新鮮人承租。她表示，頂加型態多元，有的整層出租，有的分隔為套房，部分大樓甚至設有電梯。她坦言，頂加已非市場主流，尤其台北市禁止維修頂加後，許多老舊加蓋難以修繕，將逐步凋零。「過去頂加是買樓下送樓上的加分選項，現在卻成了風險來源。」

「台灣租屋市場供不應求，較弱的族群被推向更邊緣。」崔媽媽基金會執行長呂秉怡直言，頂加亂象反映台灣長期以來缺乏對基本居住安全的重視。他指出，房東常為節省成本自行隔間、改建，導致配線混亂、結構不穩，消防與逃生動線欠缺，一旦發生地震或火災，後果不堪設想。