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汐止白雲公園玩9座滑道溜滑梯 康誥坑公園打造天空城堡樂園

聯合報／ 記者邱瑞杰劉懿萱／新北即時報導
白雲公園以242坪大草坪區與溜滑梯區連結，為小朋友打造豐富有趣的遊樂體驗。圖／新北市景觀處提供
白雲公園以242坪大草坪區與溜滑梯區連結，為小朋友打造豐富有趣的遊樂體驗。圖／新北市景觀處提供

老少咸宜的公園是宜居城市不可或缺的要件，近年在新北市府大力整頓及改造下，公園設施變得更完善與親民。位於汐止區的白雲公園及康誥坑公園，成為親子眼中熱門的特色公園。

白雲公園整體設計以多功能分區為主，包含溜滑梯區、鞦韆區、草坪區、體健區，滿足不同年齡層的使用需求，也設置沙坑及沖水設施，讓孩子玩沙後可清洗身體，親子設施也經過完善規畫，讓家長與孩子共同參與互動遊戲，增進親子情感。

在設施配置上，白雲公園以242坪大草坪區與溜滑梯區連結，有多達9道溜滑梯，還有旋轉飛輪、搖搖馬及旋轉杯等設施，為小朋友打造豐富有趣的遊樂體驗。除了兒童遊戲設施外，白雲公園也貼心規畫各年齡層的體健區，設置漫步機、三人扭腰器、攀爬網及單槓等設備，鼓勵長者在公園中適度運動，打造共享的休憩空間。

汐止區另一個特色親子公園康誥坑公園，以夢幻的「天空城堡」為設計主題，吸引民眾前來探索。園區設有鳥巢式鞦韆、旋轉杯、雲朵造型座椅及彩虹跳樁等趣味的設施，色彩繽紛又充滿童趣，是孩子們盡情玩耍的好去處。

高度3.5米的天空之城城堡遊戲區，結合攀爬網、遊戲互動版、傳聲筒與跳格子等多樣互動遊具，不僅提升遊戲的挑戰性與多元性，也讓孩子們能發揮創意與肢體協調力，在遊戲中獲得豐富的感官體驗。除了兒童遊樂設施，康誥坑公園也設有洗手間及樂齡體健器材，讓各年齡層的民眾都能自在運動、享受戶外時光。

康誥坑公園內以天空城堡為意象的溜滑梯高度有3.5米。圖／新北市景觀處提供
康誥坑公園內以天空城堡為意象的溜滑梯高度有3.5米。圖／新北市景觀處提供
色彩繽紛的彩虹跳樁區，增添康誥坑公園童趣氛圍。圖／新北市景觀處提供
色彩繽紛的彩虹跳樁區，增添康誥坑公園童趣氛圍。圖／新北市景觀處提供
除了孩子最愛的溜滑梯外，白雲公園還有座椅型鞦韆及鳥巢型鞦韆、沙坑。圖／新北市景觀處提供
除了孩子最愛的溜滑梯外，白雲公園還有座椅型鞦韆及鳥巢型鞦韆、沙坑。圖／新北市景觀處提供

親子 溜滑梯

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