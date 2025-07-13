新北蜜香紅茶評鑑出爐 三峽青農周子耀三連冠很威

新北三峽區農會日前辦新北市蜜香紅茶評鑑，三峽青農周子耀展現製茶潛力，連續3年蟬聯評鑑特等獎，讓人刮目相看。

蜜香紅茶盛產於天候溫暖且日照較長的夏季，茶農採收小綠葉蟬「著蜒」叮咬過的茶樹嫩芽，製程著重揉捻及發酵，成茶外觀帶有茶芽白毫，茶湯呈現橙金紅色且滋味甘醇，具有天然的蜜糖甜香。

新北市農會指出，此次評鑑有225點參賽，由農業部茶及飲料作物改良場副場長邱垂豐及北部分場長蘇彥碩擔任評審，依茶葉的品質及風味評選特等獎、頭等獎、金質獎、銀質獎及優良獎共5等次。

賽事由三峽青農周子耀拿下特等獎，評審邱垂豐表示，今年夏季溫暖少雨，適合製作蜜香紅茶，參賽茶樣都展現穩定且豐富的濃郁風味，其中特等獎茶湯甘甜細緻，具有溫和的蜂蜜香氣，同時充滿濃郁的熟果香，展示蜜香紅茶醇厚的韻味。

今年特等獎得主是87年次的三峽青農周子耀，與父親周平國共同經營傳承8代的日盛茶行，茶園不僅採友善耕作並具有機轉型期驗證，同時也與地方茶農契作收購茶菁，每年生產500至600台斤的蜜香紅茶、碧螺春綠茶與白茶，繼112及113年獲得特等獎以來，第3年蟬聯冠軍榮耀，展現8代茶行深厚的製茶技術。

周子耀分享，今年5月下旬小綠葉蟬便開始著蜒，茶行會選擇露水退去的晴朗早晨開始採收著蜒良好的茶菁，今年夏季普遍乾燥高溫，萎凋時間需要縮短至約12小時並稍微厚鋪茶菁，以避免水分迅速流失，接著經過2小時的反覆揉捻與解塊，促進茶葉流出茶汁並充分氧化發酵後，再將茶葉併堆，於溫暖潮濕的環境補足發酵約5小時，才能獲得理想中甘醇清甜的蜜香紅茶風味。

周子耀表示，茶季總是連日熬夜，不間斷的投入製茶與品茶，今年因為降雨較少，茶葉含水量降低，製茶時感覺每批茶的香氣格外濃郁，對獲得特等肯定相當振奮。