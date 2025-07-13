配備福利不足？ 北市：義消配備持續調整義警也調誤餐費

為協助救災，北市獲「臂章」義消115人，有時需進火場形同消防員，有議員質疑，北市33個分隊卻疑有消防帽、調節器面罩不足，遭質疑如何協助救災？消防局表示，裝備數量皆持續補助汰換。另，義警誤餐費也被質疑過低，警察局將調升。

根據統計，台北市義消人數共有2072人，其中獲「臂章」的義消115人，北市議員林杏兒先前接獲陳情，表示北市33個消防分隊，經她調查，消防帽有2個分隊掛零，消防衣褲低於3套有兩個分隊，還有有調節器配備面罩有8個分隊是零，林質疑，配有臂章義消形同消防員，有時需要進火場救災，配備應一人一套，否則若配套不足如何協助救災？

林說，儘管消防局說分隊都會互相調動資源，但如果發生火災怎調動資源，分秒必爭下，怎麼還要A隊跟B隊調資源？

北市消防局表示，已調整分配北市義消個人裝備器材，相關裝備數量及項目皆足供救災臂章義消人員使用，並持續編列預算辦理補充、汰換與配發。至於消防局今年編有900萬元義消人員服勤逾時誤餐費預算，每人次誤餐費以120元計。

消防局長莫懷祖說，只要是有拿到臂章的義消就都會給裝備，不過有臂章不一定能進去火場，要有設備才能進入火場協助救災，會搭配指揮大隊的指派人力。對於議員質疑，會來盤點配備，若有不足會來補足。

另外針對無給職義警，協助民防相當辛苦，議員洪婉臻也質疑，每位義警每年平均協助勤務相當辛苦，不過誤餐費多年未調整，應該跟著物價調升，另外，市府每5年花8000多萬配發服裝，但卻不實用。

洪也提出訴求，包括服裝配備更多元：夏冬制服可改採購polo衫與防風外套，提升穿著舒適與機動性；第二，福利全面檢視：爭取誤餐費從100元調升至120元（與警察人員同等），並持續關注物價變化適時調整。第三，建立匿名回饋機制：要求警察局設立民防義警匿名反映管道，嚴格要求並檢視廠商服務品質。

北市警察局表示，警察局從今年度起，夏冬制服改採購訓練制服，民防、義警每人各發一套，以提升訓練穿著的舒適及機動性。至於協勤誤餐費， 115年爭取預算，誤餐費預計從100元調整至120元，與警察人員相同，目前上限為120元，並持續關注物價變化，適時調整，維持協勤的用餐品質。