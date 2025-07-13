名人思生活／邱淑媞熱中賞鳥 扛大砲追愛不悔

活躍於國際健康專業組織的衛福部前國健署長邱淑媞從小是個鳥迷，鳥類圖鑑上每種鳥名習性與姿態模樣，她幾乎都熟悉，卸下公務後利用假日拍鳥，精準掌握鳥兒的神態拍出美照，也結交不少鳥友，樂在其中。邱笑說，樂於做鳥兒的粉絲，多幫牠們拍照、宣傳保育。

談起扛起「大砲」的緣起，邱淑媞幾年前與熱愛飛羽攝影的宜蘭粉絲常在臉書互動，經對方鼓勵購入第一套專業攝影設備，漸漸拍出興趣來。

她說，剛開始是休閒紓壓、移情忘憂，但鳥兒的千姿百態實在太迷人，讓人甘於為牠上山下海，甚至遠走天涯。

為了牠們，邱淑媞曾在零下10度的雪地風寒中站一整天，在結冰的船板上頂著巨浪手持大砲搶拍，在熱帶雨林日曬9小時等鳥，也曾在高原上半夜高山症發作，讓她直呼：真的是身心極限考驗、近乎自虐！卻也讓人反思：為什麼很多鳥類近乎滅絕、如此稀有？

她看到不少人鳥奇緣，有歡喜、有哀愁，像是新北市金山因有全台第一隻白鶴的到訪，發動友善耕作，其後瀕臨絕種的東方白鸛A20也來長住，成為美談；宜蘭縣三星稻鴨米、新南田董米也利用鳥類與農業共生理念，生產友善土地、生態、人類的無毒米；三星鄉龍泉公園則因明星級的仙八色鶇來此繁殖，鄉公所與護鳥志工積極優化公園總體環境，生態繁茂，帶來可觀的攝影人口及消費。

邱淑媞說，鳥類從不吝於回報人類的善意，但當棲地破壞，也往往第一個消失，接著來可能就是土石流、糧食缺乏。西南沿海在濕地大面積種電，黑面琵鷺分布逆勢下降，社區漁業生計也受衝擊，人口流失，引發滅鄉疑慮。今日鳥類、明日人類，一點不假；鳥兒猶如人類的信使，預告吉凶，是環境健康的指標。

「鳥好，人就好。」邱淑媞帶著熱血追鳥、隨鳥去翱翔，讓她看到一個新世界。