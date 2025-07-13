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新北市兒童藝術節 哪吒鬧龍宮打頭陣

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
「2025新北市兒童藝術節」昨起至7月20日展開。記者江婉儀／攝影
「2025新北市兒童藝術節」昨起至7月20日展開。記者江婉儀／攝影

2025新北市兒童藝術節昨起至20日熱鬧登場，市長侯友宜與開幕演出團隊「紙風車劇團」揭開序幕，宣告「怪獸世界」正式啟航。昨晚紙風車劇團帶來融合人偶劇、布袋戲與動畫的經典作品「哪吒鬧龍宮」，揭開為期9天的藝術節序幕。

今年兒藝節以「怪獸世界」為主題，規畫六大主題場域，包括夢幻之城、彩虹迷宮、精靈谷、小勇士營、魔法王國、天馬城邦，集結國內外表演團體與藝術家，帶來表演藝術、裝置藝術、互動體驗與科技藝術等元素。

市民廣場每天都有主題表演，包含FOCASA馬戲團「解憂快餐車」，19日由藝響台灣文化劇團獻演「2025悟空大鬧恐龍馬戲團」，20日的閉幕演出則是O劇團攜手小朋友最喜歡的巧虎，帶來「巧虎奇幻音樂世界１─MUSICALIA」。

市府大廳的「魔法王國」導入AI互動技術，可透過拍照生成專屬「勇者識別證」，獲得Q版人偶造型與專屬怪獸搭檔，展開充滿挑戰的科技闖關任務。市民廣場的「精靈谷」集結來自荷蘭、巴西、日本、墨西哥與台灣等國內外藝術家創作的9件大型藝術裝置作品，值得一一造訪。

文化局表示，深受親子期待的「斯巴達小勇士營」再次登場，適合4至14歲兒童參與；兒藝節經典的「怪獸卡牌」全新升級，怪獸角色全面更新，歡迎小朋友挑戰蒐集全新65張怪獸卡牌。

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