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教材稱「司機大哥」惹議 北市翻轉性別刻板用語

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市社會局推動高齡與失能者交通接送服務，委外辦教育訓練的教材影片卻以「司機大哥」稱呼駕駛，遭疑是性別刻板用語。示意圖與新聞事件無關。本報系資料照
北市社會局推動高齡與失能者交通接送服務，委外辦教育訓練的教材影片卻以「司機大哥」稱呼駕駛，遭疑是性別刻板用語。示意圖與新聞事件無關。本報系資料照

北市社會局推動高齡與失能者交通接送服務，委外辦教育訓練的教材影片卻以「司機大哥」稱呼駕駛，議員批是性別刻板用語，社會局表示，今年新版課程已沒有性別刻板印象用語。民眾認為，「清潔婦」等刻板印象用語也不適合再用。

社會局委外辦理「長期照顧交通接送統一預約及管理服務方案」，盼透過教育訓練課程來提升服務品質。

議員陳重文發現，線上教育課程影片內容使用「司機大哥」、「司機先生」作為駕駛稱謂，顯然是性別刻板用語，不只未落實性別中立原則，甚至強化駕駛職務僅適合男性的錯誤觀感。該課程經社會局審核通過並作正式訓練教材，可見主管機關未落實性平把關責任，與北市長年推動性別平等政策立場相悖。

陳重文說，社會局身為北市性別平等業務的主管機關之一，更應率先示範、主動審視，避免公部門教材成為性別刻板印象的傳播管道。

社會局指，該影片為2023年至2024年教育訓練課程，現已未用，今年1月1日起已委託新單位辦理，新課程未有涉及性別刻板印象用語，後續將協請性別平等專業委員協助審查教育訓練課程。

民眾也認為，很多工作都有男性、女性從事，稱呼著重單一性別，可能會進一步強化某些職業跟性別的連結，如果用在徵聘工作，有性別歧視疑慮，例如清潔婦、司機大哥等詞，希望職業稱呼可以去性別化。

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