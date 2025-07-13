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新北公務員壓力大 65%源自工作

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北市府今年最新員工壓力調查報告顯示，工作已成為市府員工最主要的壓力來源。圖中非當事人，後方建物為新北市府。記者李定宇／攝影
新北市府今年最新員工壓力調查報告顯示，工作已成為市府員工最主要的壓力來源。圖中非當事人，後方建物為新北市府。記者李定宇／攝影

新北市政府員工有數萬人，近期各機關員工的壓力調查問卷顯示，有高達65.19%認為工作已成為主要的壓力來源，對身心影響顯著，部分人帶著工作情緒回家還波及家屬。議員認為要設法解決壓力來源，而不只是做問卷。市府回應，將分析壓力原因，擬定方案改善職場環境。

新北市針對各機關員工總共發出3萬6435份問卷，回收7529份，調查內容涵蓋壓力來源、職場氣氛、員工協助方案使用情形與建議等面向。報告指出除了工作壓力居冠，家庭照顧占48%、財務負擔46%、家庭關係44%與人際關係42%，也是員工常見壓力來源，具多重交織性。

一名科員表示，以前的公務員受尊敬，現在的公務員被踩在腳底下，講好聽可以領終生俸，但一輩子做公務員人生沒有改變，長官只在乎自己的前途，只要不出事，沒人會在意基層的壓力。一名股長也說，公務員壓力就來自長官要求、民眾的問題。尤其總質詢期間更是恐怖，議員索資又多又雜，還要限2天內提供，倒楣的是基層員工。

市議員黃淑君表示，應進一步分析工作壓力來源是長官、案件還是職場環境，問卷具有題目導向的問題存在，無法解決壓力來源的根本。議員江怡臻認為，壓力來源百百種，問卷建議可與其他職業作比較，有助於了解新北公務員壓力指數是否過高。

議員劉美芳呼籲市府給予基層更具彈性與肯定的制度設計、改善工作流程，降低不必要的行政負擔、營造有溫度、有向心力的職場文化，這份問卷應成為傾聽基層、推動改革的契機。

人事處長林正壹回應，工作壓力較高的員工認為職場氣氛仍有改善空間，未來將研議員工壓力的主要來源，分析改善因應的方式，提出具體的作為，盼能改善職場環境。

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