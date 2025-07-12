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新北兒藝節登場 怪獸世界開啟夏日親子奇幻冒險

中央社／ 新北12日電

2025新北市兒童藝術節今天起開跑，新北市文化局表示，以怪獸世界為主題規劃6大場域，融合表演藝術、裝置藝術及科技互動體驗，打造夏日親子嘉年華，邀民眾展開一場奇幻冒險。

2025新北市兒童藝術節自12日至20日於新北市市民廣場、市府大廳及板橋府中廣場舉行，首日由紙風車劇團帶來經典作品「哪吒鬧龍宮」，為藝術節揭開序幕。儘管下雨，觀眾穿著雨衣仍熱情參與，與表演者互動熱烈。

新北市長侯友宜出席開幕儀式時說，新北市兒童藝術節邁入第17年，是市府為孩子量身打造的暑期文化盛典，在玩樂中認識藝術、激發創造力，實踐藝術教育生活化與文化平權的理念。

新北市文化局指出，今年藝術節以「怪獸世界」為主軸，打造夢幻之城、彩虹迷宮、精靈谷、小勇士營、魔法王國與天馬城邦等6大主題空間，集結國內外表演團體與藝術家，邀請大小朋友展開充滿異國風情與創意能量的藝術冒險。

新北市市民廣場從12日到20日每天規劃主題表演，週末還有大型舞台接力，包含紙風車劇團開幕演出「哪吒鬧龍宮」，13日FOCASA馬戲團帶來「解憂快餐車」，19日由藝響台灣文化劇團獻演「2025悟空大鬧恐龍馬戲團」，20日閉幕演出為O劇團攜手小朋友最喜歡的巧虎，帶來「巧虎奇幻音樂世界１─MUSICALIA」。

其中，位於市府大廳的「魔法王國」導入AI互動技術，小朋友可透過拍照生成專屬勇者識別證，獲得Q版人偶造型與專屬怪獸搭檔，手持識別證進入關卡，展開充滿挑戰的科技闖關任務。

位於市民廣場的「彩虹迷宮」，由藝術家許庭甄運用金屬、透明彩色壓克力、顏料與燈光等複合媒材，構築一座充滿奇幻色彩的迷宮空間。

新北市文化局分享，經典的「怪獸卡牌」全新升級，怪獸角色全面更新，邀請日本寶可夢繪師及哥倫比亞、韓國、香港、新加坡、紐西蘭等跨國藝術家聯手創作，怪獸卡牌挑戰任務將在活動期間快閃出現，歡迎小朋友挑戰蒐集全新65張怪獸卡牌。

新北市文化局說，受到期待的「斯巴達小勇士營」再次登場，適合4至14歲兒童參與，除了線上報名外，每梯次也開放10位現場名額。更多活動訊息可上新北市兒童藝術節粉絲專頁或官網查詢。

藝術節 朋友

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