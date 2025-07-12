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「公務員是政客的工具」 他見新北市府壓力調查：填這種東西也沒用

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市人事處調查新北市公務員壓力，有6成5是來自於工作壓力。示意圖／AI生成
新北市人事處調查新北市公務員壓力，有6成5是來自於工作壓力。示意圖／AI生成

新北市人事處調查新北市公務員壓力，有6成5是來自於工作壓力，藍綠議員都提出相關意見，並希望人事處提出徹底能改善員工壓力的方式，員工指出壓力來源相當多元，對改變不抱持希望，也希望議員索資能多給點時間，不然都是基層加班趕工。人事處長則回應將分析壓力原因，擬定改善方案改善職場環境。

對於新北市公務員有6成5的壓力來源是源自於工作，一名新北市府6職等科員表示，看到人事處的壓力調查，只覺得填這種東西也沒有用，以前的公務員受尊敬，現在的公務員是政客的工具被踩在腳底下，講好聽是可以領終生俸，但一輩子做公務員人生沒有改變，演變成會向上管理的就可升職，升不了職的不是勇敢離職、就是只能默默過一輩子，長官只在乎自己的表現，只要不出事，沒人會在意基層的壓力。

8職等股長則說，公務員壓力主要要面對長官的要求、民眾的問題。尤其總質詢期間更是恐怖，議員索資又多又雜，還要限時兩天提供，議員在議會跟局長要資料，最後倒楣的還不是基層員工加班趕工，呼籲議員若能真心體恤新北公務員，索茲也請多給一點時間，因為面對的問題實在很多。

新北市議員黃淑君表示，對於人事處調查員工壓力來源給予肯定，但是對於員工壓力來源工作壓力部分達6成5，卻沒有進一步分析工作壓力的來源是長官的壓力、案件的壓力還是職場環境的壓力，認為人事處的員工壓力來源問卷具有題目導向的問題存在，進而淡化工作壓力已是員工身心健康主要壓力時，卻無法解決壓力來源的根本。

新北市議員江怡臻表示，壓力來源百百種，人事處員工壓力問卷建議可與其他職業作比較，有助於了解新北公務員壓力指數是否過高。江怡臻表示，公務員壓力來源可依工作性質特性，進一步調查壓力來源為長官、民代、民眾、或案件等，協助紓解公務員真正壓力源頭。

議員劉美芳表示，超過六成同仁反映工作壓力明顯，這不只是數字，更是提醒我們該關心整個制度的運作與支持是否足夠。劉指出，過去公務員給人的印象是鐵飯碗，但如今社會變遷快速，少子化、民間薪資競爭加劇，也讓公部門面臨人才招募與留任的新挑戰。

劉呼籲市府從幾個面向來思考：在責任制與勞基法之間找到合理平衡、給予基層更具彈性與肯定的制度設計、改善工作流程，降低不必要的行政負擔、營造有溫度、有向心力的職場文化。劉美芳議員也指出，政府照顧好自己的同仁，才能讓市民感受到真正的用心。這份問卷，應該成為傾聽基層、推動改革的契機。

議員呂家愷則說，地方政府在面對中央莫名其妙的大砍一般性補助款，通過的財劃法又鐵了心下不來的情況下，要維持政府服務的高品質，同仁確實會辛苦不少，首先盼中央可以將心比心，給予地方多一些照顧。呂家愷強調，人事處既然已發現同仁有壓力增加的情勢，就應該立即提出有要改善的方案，讓市政府符合真正的職場友善環境。

對此，人事處長林正壹表示，對於工作壓力較高的員工認為職場氣氛的看法仍有改善空間，人事處據此未來將朝向改善主管與員工溝通方式、鞏固同事間的社會支持網絡等作為。由於調查結果剛出爐，未來人事處將研議員工壓力的主要來源，分析改善因應的方式，提出具體的作為，藉此改善職場環境。

調查中有高達65.19%的受訪者表示來自職涯規劃、職場關係與工作環境等因素的壓力，對其身心影響最為顯著。記者李定宇／翻攝
調查中有高達65.19%的受訪者表示來自職涯規劃、職場關係與工作環境等因素的壓力，對其身心影響最為顯著。記者李定宇／翻攝

議員 壓力 公務員

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