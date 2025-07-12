新北模範父親頒獎 94歲方三旗刻苦耐勞灌溉兒女

父親節將至，新北市長侯友宜今天在市府表揚55位獲獎模範父親，來自雙溪區的方三旗，今年已94歲，為讓兒女都能受到良好教育，除了務農，農閒之餘還要打零工，如今兒女事業有成，子孫滿堂，受獎時，他笑得合不攏嘴。

侯友宜致詞時指出，童年時期父母帶領我們到處遊玩，現在換我們陪父母攜手共樂，享受美好的親子時光，「愛要大聲說」，也祝福全天下的爸爸們父親節快樂。

今年新北市府模範父親表揚以「光陰的故事」為主題，將拍照背板融入夜市元素，象徵從小到大父親帶著全家到處遊玩的記憶，並由專人協助父親與家人合影留念，讓爸爸和家人們一同重溫美好的親子回憶。

其中最年長的模範父親為雙溪區方三旗，今年高齡94歲，生於日治時代，在各項物資匱乏的生活環境下，培養出刻苦耐勞的性格及超凡的謀生能力，為了養育兒女，除了耕種田地外，農暇時亦會到外地做零工貼補家用。

方三旗教育子女秉持一視同仁、男女平等的觀念，因在農村生活比較沒有發展空間，方先生總是鼓勵兒女認真讀書或學習一技之長，如今子女在各自的崗位上有所成就。

此外淡水區翁禎祥省吃儉用讓四個孩子都可以安心唸書，孩子勇於挑戰追逐夢想；三重區黃舜彬關注子女幼兒發展，提早退休陪伴自閉症女兒成長，成為自閉兒家長的引路人；永和區謝吉足假日陪伴孩子至圖書館看書，引領其進入古今中外各種故事，造就文壇兄妹作家。

今年度獲頒新北市模範父親代表的55位有邱文龍、呂永豐、陳文慶、魏松柏、方三旗、鄭炳坤、張啟郎、王添旺、陳四嵐、葉榮樹、高貞雄、謝金村、莊福川、李順益、鄭慶雲、蔡郁男、林福明、劉永義、洪健泰、賴昌雄、李正純、劉萬金、王金喜、呂裕隆、呂炳、陳健郎、翁禎祥、顏金田、王清風、楊定國、陳宜生、彭瑞鄉、謝吉足、林子仁、張國禧、黃輝雄、陳豐富、張正義、蔣家恩、陳和國、李財結、黃玉書、林來水、洪獻祥、陳文忠、李義良、林慶祥、蘇卿堅、張萬福、王和龍、毛商讚、高信雄、蘇清標、黃舜彬、劉省福。