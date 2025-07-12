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千年骨董...鶯歌陶博館亮相 78件日本「燒締」陶藝今開展

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
「燒締－瞬息萬變的土」於陶博館展出78件日本大師級藝術家的燒締作品。記者李定宇／攝影
「燒締－瞬息萬變的土」於陶博館展出78件日本大師級藝術家的燒締作品。記者李定宇／攝影

日本陶藝特展「燒締—瞬息萬變的土」，即日起在新北市鶯歌陶博館展出至7月27日，78件從傳統實用器皿、茶道與餐具用途，包括日本平安時代8至12世紀須惠器與桃山時代16至17世紀備前燒，認識日本歷史悠久、極富美感的陶藝形式燒締。

新北市政府文化局長張家育表示，透過多元且具國際視野的藝術文化活動，新北市逐步形塑獨特的文化風貌並拓展國際能見度，本次展覽即為新北市政府與日本國際交流基金會、日本台灣交流協會攜手合作的重要成果。本展曾巡迴美國、加拿大、尼加拉瓜、哥斯大黎加、法國、比利時、德國、義大利、澳洲及馬來西亞等地深獲好評，陶博館為台灣展覽首站，難得一見，令人期待。

陶博館長張啟文表示，2022年陶博館與日本國際交流基金會、日本台灣交流協會合作，推出廣受好評的「人形NINGYO：日本人形的藝術與美」，給許多觀眾不同以往的觀展體驗，感受日本精緻的藝術工藝與文化內涵。今年再次攜手合作推出重要國際展覽，不僅延續雙方良好的文化交流基礎，更開啟跨文化對話的更多可能，讓台灣能更深入認識日本陶藝的歷史脈絡與當代風貌。

陶博館表示，本展介紹燒締的起源、茶具與餐具的應用，到轉化為裝置藝術的創作形式，呈現燒締藝術的演進歷程與超越傳統的多元風貌，更展出許多珍貴、涵括各時期的燒締作品。包括平安時代須惠器與桃山時代備前燒，呈現燒締技法的歷史脈絡與藝術價值。

另外近現代日本陶藝名家如日本著名全才藝術家北大路魯山人、象徵日本工藝最高境界的人間國寶金重陶陽、藤原雄、藤原啓、三代山田常山、五代伊藤赤水、山本陶秀、伊勢崎淳等大師級作品。同時也展出當代陶藝家隱崎隆一、加藤委、三原研、內田鋼一等人所創作新燒締作品，展品橫跨實用器皿與當代藝術創作，勾勒出燒締在不同時代與文化中的美學轉化。

日本陶藝特展燒締瞬息萬變的土，即日起在新北市鶯歌陶博館展出至7月27日。記者李定宇／攝影
日本陶藝特展燒締瞬息萬變的土，即日起在新北市鶯歌陶博館展出至7月27日。記者李定宇／攝影

鶯歌 日本台灣交流協會

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