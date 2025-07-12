別再這樣叫「司機大哥」、「清潔婦」 北市要翻轉性別刻板印象

職業稱呼仍存有刻板印象？北市社會局推動高齡與失能者交通接送服務，委外辦教育訓練的教材影片卻以「司機大哥」稱呼駕駛，遭疑是性別刻板用語，民眾也認為徵職不應再出現類似「清潔婦」等用語。

社會局委外辦理「長期照顧交通接送統一預約及管理服務方案」，盼透過教育訓練課程來提升服務品質；依實施計畫規定，內容應包含駕駛線上教育訓練系統與認證，並須報社會局同意核備後才可實施。

議員陳重文發現，線上教育課程影片內容使用「司機大哥」、「司機先生」作為駕駛稱謂，顯然是性別刻板用語，不只未落實性別中立原則，甚至強化駕駛職務僅適合男性的錯誤觀感。此外，該課程還經社會局審核通過並作為正式訓練教材，可見主管機關未落實性平把關責任，與北市長年推動性別平等政策立場相悖。

陳重文說，社會局身為北市性別平等業務的主管機關之一，更應率先示範、主動審視，避免公部門教材成為性別刻板印象的傳播管道。

社會局回應，該影片為2023年至2024年教育訓練課程，而今年1月1日起已委託新單位辦理，依計畫規定，該單位已函報駕駛線上教育訓練內容給社會局，並同意核備。社會局已初步檢視課程內容用語未有涉及性別刻板印象用語，後續也將協請性別平等專業委員協助審查教育訓練課程的妥適性。

林小姐認為，很多工作都有男性、女性從事，稱呼著重單一性別，可能會進一步強化某些職業跟性別的連結，如果用在徵聘工作，她認為有性別歧視的疑慮，較不適合。

劉小姐表示，清潔婦、司機大哥等詞確實滿刻板印象，但也很直覺，她希望職業稱呼可以去性別化。陳小姐說，從小聽別人稱呼習慣，自己有時會下意識脫口而出，得要有意識地避免不帶有刻板印象的稱呼。