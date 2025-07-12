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鄰里公園與道路防災經費告急？北市議員要求啟動二備金防災

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
議員陳炳甫與里長會勘公園，預防颱風來時導致災情嚴重。圖／陳炳甫提供
議員陳炳甫與里長會勘公園，預防颱風來時導致災情嚴重。圖／陳炳甫提供

颱風「丹娜絲」過後，北市議員接獲陳情，多處鄰里公園與道路潛藏風險，包括老樹中空、未修剪、落葉阻塞水溝等情況，稍有風雨即可能釀成倒樹與積水，但他發現市府相關「經費已經用罄」他要求市府應啟動二備金防災。北市府表示，災害準備金仍可支應。

北市議員陳炳甫接獲多起市民陳情，多處鄰里公園與道路潛藏風險，包括老樹中空、樹葉茂盛未剪、落葉阻塞水溝等情況，恐影響行人通行與生命財產安全，他主動提醒區公所與民政局做好防災整備工作，卻遭回應「經費已用罄、暫無法處理」。

陳炳甫說，汛期還沒過半，颱風季節也來臨，未來如果真有風災，恐怕造成更多生命財產損失。且今年起台北市將鄰里公園管理權責自公園處移回區公所，原意在提升在地治理效率，沒想到制度上路才半年，鄰里公園的維護經費就告罄。

他說，這顯示市府在職責與資源交接上準備不足，導致第一線整備作業陷入停擺。極端天氣下，台灣每年汛期自5月持續至11月，長達七個月，目前時間還沒過半，未來數月更是颱風與豪雨高風險期，若市府此時便已「無錢可用」，一旦發生災情，區公所恐怕無力因應，別讓鄰里公園變成防颱準備的三不管地帶。

北市民政局表示，各區公所鄰里公園維護經費目前依需求正常執行中，目前尚控有經費，保持下半年公園維護業務。如遇颱風等天然災害需立即搶修之情況，各區公所也編有災害準備金可因應。

颱風 風險 北市府

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