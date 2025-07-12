有多累？新北市公務員壓力山大 調查六成五源自於工作

新北市府今年最新員工壓力調查報告顯示，工作已成為市府員工最主要的壓力來源，調查中有高達65.19%的受訪者表示來自職涯規劃、職場關係與工作環境等因素的壓力，對其身心影響最為顯著。該份調查共發出3萬6435份問卷，成功回收7529份。議員黃淑君認為人事處員工壓力來源問卷具有題目導向問題存在，無法解決壓力來源的根本。

新北市超過400萬人口，公務員處理案件繁雜多樣，常見經常挑燈夜戰到晚上9點才下班。此次調查由新北市人事處針對各機關所屬員工，調查內容涵蓋壓力來源、職場氣氛、員工協助方案使用情形與建議等面向。報告指出除了工作壓力居冠外，家庭照顧佔48.77%、財務負擔46.16%、家庭關係44.42%與人際關係42.31%，也為員工常見壓力來源，顯示員工面對的壓力具多重交織性。

分析指出家庭照顧與財務壓力呈中度偏強正相關，家庭壓力也會進一步影響職場適應與工作情緒，形成壓力溢出效應。調查發現年齡介於30至49歲的中壯年員工，普遍面臨來自工作與家庭的雙重壓力，為壓力感受最明顯族群。

雖然市府自推動員工協助方案計畫以來已提高員工知悉率達八成，但實際使用率仍僅約6.7%，主因包括沒有相關需求與個人隱私考量等。報告建議市府應持續強化宣導，並消除使用疑慮，以提升協助方案實際效益。

新北市議員黃淑君表示，對於人事處調查員工壓力來源給予肯定，但是對於員工壓力來源工作壓力部分達6成5，卻沒有進一步分析工作壓力的來源是長官的壓力、案件的壓力還是職場環境的壓力，認為人事處的員工壓力來源問卷具有題目導向的問題存在，進而淡化工作壓力已是員工身心健康主要壓力時，卻無法解決壓力來源的根本。

對此人事處回應，報告實際上已深入探討了工作壓力的具體構成要素，並非只是單純指出一個總體數字。問卷設計關於工作壓力題目，壓力來源探索就明確列舉了職涯規劃、職場關係和工作環境等細項，受訪者針對這些面向表達壓力感受。報告分析結果也顯示，有高達65.19%的員工認為這些面向是他們壓力來源的主要部分。

此外也針對職場氣氛進行獨立且詳細的分析，包括員工對工作職場環境友善程度、與主管溝通互動順暢度以及與同事互動融洽度感受。報告中不僅呈現員工看法，更進一步對工作壓力較高員工群體進行交叉分析，了解他們對於職場友善性、與主管和同事溝通的實際感受。