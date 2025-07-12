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新北市環保兩用袋減2.3億垃圾袋用量 7月換新裝上市

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北環保兩用袋今年7月起推出全新白色版本「NEW BAG！」圖／新北市環保局提供
新北環保兩用袋今年7月起推出全新白色版本「NEW BAG！」圖／新北市環保局提供

新北市@@@環保局@@@推出兼具購物袋及專用垃圾袋功能的環保兩用袋，12年來減少超過2.3億個塑膠袋使用、6231公噸碳排放，今年7月全新白色版本「NEW BAG！」正式亮相，並與舊版粉紅色袋款相同，只要貼有防偽標籤，皆可作為新北市專用垃圾袋使用。

提升環保兩用袋設計美感與延長袋體使用壽命，新北市環保局於去年8月舉辦環保兩用袋設計比賽，歷經重重評選後，由設計師陳振銘的作品「NEW BAG！」奪得首獎，設計以簡約線條與幾何圖形打造錯視效果，展現活潑現代感，並於今年6月通過環境部環保標章認證，正式投入生產與鋪貨。

陳振銘表示，袋子不是平面，而是在使用中變為凹凸曲面，線條在不規則曲面上的光影交錯，將產生有趣的視覺互動，環保的核心是珍惜，如果一個袋子能讓人捨不得丟，它就真正發揮了環保價值。

環保局指出，新版的環保兩用袋也具備購物與專用垃圾袋雙重功能，7月起陸續於市內3058家量販店、超市與連鎖便利商店鋪貨販售，該袋款主要供民眾臨時購物未自備環保袋時使用，環保局也持續呼籲民眾養成自備購物袋或重複使用兩用袋的習慣，實踐減塑生活。

新北市在2024年將垃圾袋標籤貼附方式逐步改為自動化製程，辨識圖案從新北市地圖更換為更具代表性的女王頭圖樣，提升辨識度與在地特色，垃圾袋也新增新北樂圾車網站QRCode，民眾可掃碼查詢垃圾收運時間地點、防偽標籤樣式等資訊。

環保局說，新北市自2013年推出環保兩用袋政策，至今已減少超過2.3億個塑膠袋使用，等同節省2819公噸塑膠原料與6231公噸碳排放，2022年更推出再生料環保兩用袋，使用超過50%回收塑膠製成，並獲得環保標章認證。

為擴大環保兩用袋的應用場域，新北市也開放商家自行申請設計與製作商品萬用袋，只要符合環保材質與規格規範，即可納入專用垃圾袋系統，兼具企業形象與環保責任，歡迎各界踴躍參與。

環保局 環保 新北

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