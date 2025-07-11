18人疑食物中毒 北市餐廳停業

聯合報／ 記者林佳彣洪子凱／台北報導

北市北投國中女壘隊食用外帶餐點疑食物中毒，包含1名立農國小學生共18人就醫，均全數出院。衛生局說，學生食用北市業者供應的下午點心及自煮午、晚餐；昨已至餐食製造地港式餐廳稽查，也要求業者停業。 

衛生局表示，前晚陸續接獲醫院通報，北投國中女壘隊疑似食物中毒，該校壘球隊共17名學生於7月10日曾食用由北市業者供應的下午點心及自煮午、晚餐，有9人出現身體不適症狀，部分學生有嘴唇發癢、發麻等過敏症狀。

衛生局說，經查學生共食為午餐為茄子、滷肉、飯、蔥蛋，下午餐是外帶的菠蘿麵包或西多士、凍奶茶，晚餐的茄子、滷肉、飯。該案累計就醫人數達6人以上，依食品安全衛生管理法第41條命該業者停業。為進一步釐清可能的病因物質與原因食品，將向衛福部疾管署申請流行病學調查支援，以利後續判定。

北投國中女壘隊近日獲選代表台灣參加2025貝比魯斯聯盟U16壘球世界大賽，比賽將於7月27日起在美國舉行，校長陳澤民表示，教練團為求謹慎，有吃到餐點學生，都會統一抽血檢驗，確保身體狀況。

校方也提三點預防，一是強化外食管理機制，要求教練及學生注意食物保存等食安警覺；二為緊急應變演練精進，強化師生對食安緊急送醫、通報等流程；三是健康監測制度化，由教練記錄學生體溫等，預防類似事件發生。

食物中毒 北投

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