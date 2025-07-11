北市科技執法暴增 議員籲AI判讀

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
台北市科技執法件數今年預估將突破70萬件。圖／台北市警局提供
台北市科技執法件數今年預估將突破70萬件。圖／台北市警局提供

北市科技執法取締件數前年僅2.6萬件，去年升至36.5萬件，今年恐將突破70萬件，但仍採人工審查影像，基層吃不消，議員建議導入AI判讀。

北市交通警察大隊表示，事涉民眾權益仍採人工，但會訓練AI判讀，減輕員警負擔，也提升精確度。

科技執法由各分局交通大隊下載，逐筆確認是否違規屬實，製作舉發單後交由裁決所處分並寄發罰單。因涉及財產權益，每一筆罰單皆須由員警親自確認簽名，日後若民眾申訴，也由該員警說明開罰理由，今年1至6月科技執法取締33萬5037件，員警認證錯誤27件，占總舉發件數0.008%。

議員曾獻瑩指出，科技執法就像「24小時不睡覺的電子檢舉魔人」，成效亮眼，但背後是基層員警需犧牲休息時間，要加速導入AI技術進行影像初判，減輕基層的負擔。

以大安警分局為例，轄內共29處科技執法點，全年預估將開出逾11萬件罰單，分局內負責處理這些案件的交警僅有7人，若每件需1至2分鐘審查，每人每年將多出逾400小時行政工作負擔。

「這是難解問題。」基層警員坦言，目前有時會利用休息時間審核，若導入AI判讀，的確可以減輕後端審核負擔，但實務面會遇到AI公信力問題，民眾發現是AI開單，會信服嗎？出錯要找AI廠商申訴？若要避免出錯，AI開單完後，再找人審，一樣進入人力負擔的循環，其實幫助不大。

北市交大指出，科技執法交通違規舉發案件事涉民眾權利，目前尚未考慮由AI直接開單，但為提升設備辨識精確度，已從申訴成功及員警認證錯誤案件類型，訓練並優化AI系統判讀功能，減輕審核員警負擔、及縮短認證時間。

交大也表示，各分局交通分隊共計61人，由各分局視轄內科技執法案件數量多寡，滾動檢討所屬審核人員。

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