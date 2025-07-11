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新北淡水興仁國小活動空間悶熱 議員爭取空調改善

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
議員爭取改善地下室通風，提供學童良好的活動環境。 圖／紅樹林有線電視提供
議員爭取改善地下室通風，提供學童良好的活動環境。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區興仁國小，過去學校教學大樓的地下室會做為學生體育課程使用，或是活動的雨天備案，但新北市議員陳偉杰表示，學校日前反映出地下室空間悶熱的問題，愈來愈嚴重，因此日前議員特別到學校來會勘，希望針對地下室的通風改善來爭取經費。

市議員陳偉杰表示，先前到學校來參加活動時，因為戶外下大雨，改到學校教學大樓的地下室來舉辦，而空間也比較足夠，但發現這裡並沒有通風或是空調設備，產生嚴重的悶熱問題，空氣不流通也影響學生的活動環境。

陳偉杰說，在經過與學校了解之後，這一座地下室是有足夠的空間，能夠給學校辦理活動非常好運用，也可以做為學生體育課或是其他課程使用，但唯獨缺乏空調設備，因此未來也會向教育局來爭取經費為這一座活動空間來設置通風設備或是冷氣等，營造一個良好的學習環境。

陳偉杰

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