接駁買菜休閒 新北汐止湖光里再增youbike站好方便

汐止區湖光里社區大樓不少，對於youbike需求量很大，去年在康寧街700號前爭取設了youbike站點後，這次康寧街三期工程，也在活動中心旁又增加了youbike，才剛啟用，不少里民拿著悠遊卡借車，直說對於運動或是通勤的人來說好方便。

湖光里長杜金泉表示，這次康寧街3期工程，還做了15柱的youbike租借站，很感謝新北市政府以及在地的白珮茹議員、張錦豪議員，積極爭取建設讓湖光里民交通更方便，不但因應未來捷運，或是同興路通了，騎youbike、行人就可以連接到同興路或到中興路更方便。

民眾騎著youbike開心的說，這邊有youbike之後就很方便，不管是要去上課的學童或一般上班族，如果有需要的話可以騎到台北市區去上班上課轉搭捷運，或是晚上休息的時間也可以騎去運動，到基隆河步道騎自行車，所以設置youbike站對於運動的人或是通勤的人來講是非常方便的一件事。