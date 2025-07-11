新北汐止汐碇路370巷路窄 民眾不滿新設路燈擋道

汐碇路370巷的一段山路，路不寬會車困難，尤其最近沿途設置了一整排電線桿，路變的更窄，引起民眾強烈不滿，認為根本阻礙通行，更沒辦法會車，所以新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，協調在八月底，將沿線6支電桿下地。

民眾不滿的說，現在居住人口越來越多，本來路就已經夠窄了，不好會車了，又在路邊設了一整排的電桿，路變的更窄了，根本說不過去，電桿設在這裡沒道理，希望遷移或地下化。

新北市議員張錦豪表示，在汐碇路370巷石頭公廟一帶，新增了6支的電桿，因為設的位置比較靠近路緣，導致會車困難，原因是裡面有一個新住戶有申請用電，今天找了相關單位過來，建議是不是把電桿下地地下化，因為，現在後面居民進出已經會車困難，再加上未來還會陸續有新住戶搬進來，交通流量變大，所以，電桿有下地的必要性，在會勘後，台電承諾會在八月底前把6支電桿下地，在後方不影響交通的地方再立適合的電桿。

白雲里長陳俊地提到，汐碇路370巷道路比較狹窄，現在電線桿架上去會影響到交通，希望這次會勘能夠地下化，方便人車通行順暢。

東勢里長賴一山指出，路算是蠻窄的，台電又設了6支的電桿，就有里民反應會車不方便，希望是不是能夠地下化，讓里民開車通行順暢一點。