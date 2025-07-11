新北雙溪媽媽故事拼盤 吃出家的味道、土地的情感

今(11)日，注腳雙溪工作室舉行「雙溪手路菜．媽媽故事拼盤」發表活動，推出以在地媽媽為主角、結合雙溪小農食材、充滿故事與美感的手路料理。這項計畫也是永齡基金會「2025媽媽築夢家計畫」的重要一環，期望透過飲食文化與女性力量，推動地方創生、傳遞土地情感。

此次發表的六道手路菜，每一道都由在地媽媽親手研發，蘊含獨特生命故事與情感記憶，並融入雙溪當地的小農食材與永續理念，包括吳月圓的「事事如意南瓜糕」、呂麗雲的「瓠瓜乾馬卡龍」、簡麗敏的「娘伴幸福瓜」、李氏竹的「回憶春捲」、王麗蘭的「仙草茶」、呂明蕙的「土地公香菇素咖哩餅」。

每道菜不僅是味覺的饗宴，更是故事的承載。透過媽媽們親手烹調的手路菜，道出她們與家庭、與土地、與歲月的連結，也讓更多人感受到雙溪的風土與人情。

注腳雙溪工作室負責人簡淑慧表示，雙溪這片山海環抱的土地，不僅孕育出豐富的農產，也擁有一群勤奮又溫柔的媽媽與小農。從第一代「月圓媽媽」開始，便以傳統飯包發展出最具代表性的「淡蘭飯包」，至今已走過七、八個年頭，深受旅人與在地人喜愛。

這次結合永齡基金會「媽媽築夢家計畫」資源支持，工作室進一步發掘更多擅長手路菜的在地媽媽，邀請她們以「用菜說故事」為主題創作，打造雙溪專屬的「故事拼盤」。料理設計強調低碳、綠食與食材美學，也進一步深化地方品牌價值。