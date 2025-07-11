暑期親子旅遊好去處 新北萬里美食美景休閒園區
暑期親子休閒好去處，新北市萬里除了近期推出的來萬里就槳玩活動，現在還有業者花了6年的時間打造非官方性質農業休閒園區，使用兩百萬噸的鋼筋為園區添加藝術感，還有在地山海美食，讓來到園區的旅客體驗不同的萬里特色。
休閒園區陳忠智說，園區裡依著地形地貌創作的鋼筋作品，是知名藝術家劉丁讚在園區裡駐地打造，不同的作品顯現出園區不同區塊的特色，還有牆上紅色藍色的螃蟹爬上白牆其實是鋼筋和石頭組成，象徵萬里蟹的海產特色，以園區中最受到親子喜愛的戲水區，夏日玩水親涼消暑，戲水後也可以到餐廳品嚐最道地的美味料理補充體力充充電。
休閒園區陳國洋介紹，園區裡的特色山海美食，有特別選用在地黑毛豬耗時4小時細火慢燉，煮出Q彈不膩的滷豬腳，還有取自萬里漁民撈捕小卷，用特調的辣醬，快速翻炒出的美味辣炒小卷，希望以特色美食與藝術創作，創造不同且最能凸顯地方特色的旅遊新風貌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言