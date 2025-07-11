新北萬里文健站揭牌 打造阿美族長者文化照護空間

新北市萬里區原住民族文化健康站今天揭牌，原民局表示，北基社區的阿美族人多來自台東縣東河鄉、長濱鄉，早年投入遠洋漁業謀生。文健站未來將成為長者關懷、學習與陪伴空間。

原住民族行政局表示，文化健康站是新北市萬里區原住民族發展協進會承接，今天由原民局長SikuYaway林瑋茜、部落頭目林進德、國民黨市議員楊春妹、民進黨市議員蘇錦雄等人共同揭牌，這也是新北市第27處文健站。

Siku Yaway表示，文健站不僅是照顧關懷據點，更是延續文化、長者發揮所長的重要平台，可讓離開原鄉的長輩，在都市中仍保有文化歸屬感與熟悉的生活節奏。

萬里區北基社區座落於山海交界，是族人在外生活的重要落腳點。林進德來自台東長光部落，18歲時即離鄉工作，原民局說，他是最早落腳萬里區的族人之一。在異鄉生活，也串起族人間的情感與文化認同。

林進德說，當年族人寥寥無幾，如今逐漸形成緊密的在地聚落，協會的前身是「台北縣萬里鄉原住民族旅北同鄉會」，也是族人在地深耕的起點。

他表示，族人長年盼望設立文化健康站，為長者打造熟悉、安心的照顧場域。但場地難尋，在各方的努力下，萬里區公所提供閒置空間，才得以順利設站，實現族人多年來的期待。

原民局表示，萬里文化健康站安排許多文化課程，包括手作、傳統技藝等，並由林進德擔任講師，親自傳授編籃與木工技藝，讓長者不僅被照顧，也在互動中被看見，在分享中活出自信與生命價值。