T17、18新壽直接轉給輝達「違背契約」北市府曝最佳解決方式

新光人壽昨天發文給北市府，願意將北士科T17、18兩土地轉讓給輝達使用，但北市府認為違背契約，回復新壽須蓋好並拿到使照才可以直接轉移。北市府也透露，這2個多月幾乎每周與輝達研商解決之道，最好的方式是市府與新壽「合議解約」。

台北市法務局長連堂凱表示，契約是台北市政府和新光人壽簽約，而依照合約，必需要將建物蓋好後才能夠移轉地上權，如果說是現在當前階段新壽想要移轉地上權，所有權還是台北市府，北市府按照合約不會同意。

連堂凱說，北市府顧慮當初T17、T18是透過公開招標，「可以因為新壽、輝達個案來突破公開招標條件？這是因人設事，如果新壽又賺了大錢，那就會有圖利相關的爭議。」

針對輝達總部的解決方法，台北市副市長李四川指出，所謂的「蓋好」是指將T17、18這兩塊土地，依照都委會使用分區，申請執照蓋好才能移轉，因現在要移轉給輝達，按照合約，把輝達要的建物蓋好，拿到使用執照就可以。

地政局長王瑞雲指出，另一種情況就是新壽違約沒有開發，目前新壽還剩下3年半時間，期限在2029年。如果違約，市府可以收回地上權，例如新壽逾期，會先給限期改善，依合約有2次限期改善機會，最後沒有達到市府要求，就能終止合約。

不過李四川表示，最好的方法是市府與新壽「合議解約」土地收回後，依土地徵收條例規定，區段徵收回來的土地，還要公開招標，如果要蓋社宅、安置原住戶，或經報請行政院專案核准，土地可以讓售。因北市府非賣地，而是設定地上權給輝達，這個方法才是正途。

李四川說，因為設定地上權比「讓售」的強度弱，假設新壽若願意合議解約，可以開出條件，若行政院也直接核准，地上權就可以直接給輝達，這是目前想到最理想方式，類似市府「買回來」的概念，既符合相關法令，也不會涉及圖利。

李四川說，北市府願意和新壽好好討論，雖然輝達仍會擔心，若行政院不核准，須公開招標，不一定得標，這也是輝達的疑慮。但現在市府每周都跟輝達接觸，也希望新壽能出來解決，不能只站在自己的立場，這件事市府、市民、新壽要共同解決，不能只站在自己立場想這件事情。

王瑞雲指出，新光人壽昨天發文給北市府後，市府早上收到件，下午就以最速件回文，希望一周內新壽能回復。產發局長陳俊安也說，這2個月來，北市一直與輝達討論各種情境，但新光直到7月10日才把公文送來市府，市府才知道他們態度，如果新壽真的覺得整體發展重要，希望能更積極面對這個局。