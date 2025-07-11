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北士科用地難解恐影響產業聚落？北市產發局點出隱憂

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北士科。報系資料照／記者邱德祥攝影
北士科。報系資料照／記者邱德祥攝影

新光人壽正式發文給台北市政府，願意將北士科T17、T18土地轉給輝達作總部使用。針對三方間的難解，是否影響到北士科定調的AI產業聚落發展？北市產業局長陳俊安表示，作為領頭的輝達沒有進駐，屆時周遭產業會比較發散。

陳俊安說，雖然T16有台灣電子五哥的仁寶公司，但問題在於整體北士科要變成AI產業園區，因此希望國際級企業的輝達進駐，順勢帶動上下游供應鏈廠商。

他舉例，就像是台積電到日本熊本設廠，愈來愈多的上下游供應商也一同赴熊本，「大的指標企業作為領頭羊，上下游產業鏈才會進來，這也是當初輝達進駐北市科當初所預期。」

陳俊安也說，自從疫情過後，原物料和工人也逐漸回穩，北士科周邊商辦興建都陸續興建，若沒有指標性的企業，屆時進駐的產業就會比較發散。「北士科企業進駐不是大問題，反而是如何促成產業聚落，如果要達到智慧園區、精準智慧醫療等，就要有指標性產業。」

若新壽、輝達及北市府前期作業談妥，屆時輝達興建廠房的進度？陳俊安說，對於民間企業尤其又是具有世界規模的企業來說，廠辦興建的速度很快，不是覺得很悲觀，重點依舊是指標性的產業及早進駐。

陳俊安認為，若輝達進駐之後，想必在未來北士科會一直是北台灣，甚至是全台灣的AI產業指標性代表。

新壽得標北士科T17、18土地但至今仍未開工。本報資料照片
新壽得標北士科T17、18土地但至今仍未開工。本報資料照片

輝達 新光人壽 北市府 北士科

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