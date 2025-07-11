自家農作物被啃光 林口農民逮到「偷吃賊」

近日在新北市林口區瑞平里農民發現自家農地遭破壞，農作物被啃光，大家還在猜想時，就看到一頭約50公斤麝香豬在鄉間小路上閒晃，通報新北市政府動物保護防疫處帶回，經詢間當地里長、附近居民及養豬戶都不知飼主是誰，公告招領也無人認領，推論應該是被飼主棄養，消息一出，引起來自雲林農戶注意，看到公告辦理認養，才結束牠流浪生活找到新家。

動保處表示，麝香豬皮膚白裡透紅，毛色如乳牛有大塊黑白色，由於生長增重速度較慢，性格溫馴及外型可愛，常被民眾當成寵物豬飼養，但牠空間需求大，並非合適所有家庭飼養，此次事件麝香豬應是被飼主棄養至瑞平里，豬隻有尋找食物的本能，因此農民辛苦耕種農作物變成豬隻的盤中飧，農作物全被啃食破壞，農民看到當下傻眼卻也只能認栽，沒多久發現有一頭麝香豬在路上行走，於是聯想推論造成辛苦耕種的農作損失兇手應該就是牠，後續通報動保處帶回安置，動保處除了立即上網公告招領也再次到瑞平里詢問附近居民與里長，不過都沒有人知道這頭豬是什麼時候從哪裡來，在苦惱沒有任何進展時，來自雲林的林姓農戶注意到動保處公告，替這頭麝香豬感到非常心疼，於是聯絡動保處依程序辦理認養。

林姓農戶表示，家中除了有寬敞空間可以飼養動物，長輩也是獸醫師，因此提供豬隻飼養空間、活動場所、乾淨飲水飲食和動物健康都是沒有問題的，所以有意認養這頭麝香豬，麝香豬抵達雲林新家後，迅速適應新環境，很高興家中多新成員，現在這頭麝香豬與原本就飼養的羊隻一同作伴生活，生活過得悠哉開心又愜意。

動保處獸醫師黎玉葉表示，民眾若發現疑似流浪豬隻，請即通報動保處，切勿自行接觸或餵食，此事件飼主可能一時興起飼養，後來發現無法妥善照顧，最終選擇棄養，呼籲社會大眾，飼養這些特殊寵物前一定要考慮自家環境及經濟條件，了解寵物特性及飼主應負責任且棄養後不僅影響社區環境，還可能成為非洲豬瘟等動物疫病的潛在風險源，對防疫與公共衛生造成威脅。

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