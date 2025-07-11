快訊

「尹清楓命案」關鍵人郭力恆病逝 結束20年鐵窗人生…真相也可能就此永遠埋藏？

給定了！國民黨推全民普發一萬 5450億特別條例三讀通過

自家農作物被啃光 林口農民逮到「偷吃賊」

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
圖／取自新北市政府
圖／取自新北市政府

近日在新北市林口區瑞平里農民發現自家農地遭破壞，農作物被啃光，大家還在猜想時，就看到一頭約50公斤麝香豬在鄉間小路上閒晃，通報新北市政府動物保護防疫處帶回，經詢間當地里長、附近居民及養豬戶都不知飼主是誰，公告招領也無人認領，推論應該是被飼主棄養，消息一出，引起來自雲林農戶注意，看到公告辦理認養，才結束牠流浪生活找到新家。

動保處表示，麝香豬皮膚白裡透紅，毛色如乳牛有大塊黑白色，由於生長增重速度較慢，性格溫馴及外型可愛，常被民眾當成寵物豬飼養，但牠空間需求大，並非合適所有家庭飼養，此次事件麝香豬應是被飼主棄養至瑞平里，豬隻有尋找食物的本能，因此農民辛苦耕種農作物變成豬隻的盤中飧，農作物全被啃食破壞，農民看到當下傻眼卻也只能認栽，沒多久發現有一頭麝香豬在路上行走，於是聯想推論造成辛苦耕種的農作損失兇手應該就是牠，後續通報動保處帶回安置，動保處除了立即上網公告招領也再次到瑞平里詢問附近居民與里長，不過都沒有人知道這頭豬是什麼時候從哪裡來，在苦惱沒有任何進展時，來自雲林的林姓農戶注意到動保處公告，替這頭麝香豬感到非常心疼，於是聯絡動保處依程序辦理認養。

林姓農戶表示，家中除了有寬敞空間可以飼養動物，長輩也是獸醫師，因此提供豬隻飼養空間、活動場所、乾淨飲水飲食和動物健康都是沒有問題的，所以有意認養這頭麝香豬，麝香豬抵達雲林新家後，迅速適應新環境，很高興家中多新成員，現在這頭麝香豬與原本就飼養的羊隻一同作伴生活，生活過得悠哉開心又愜意。

動保處獸醫師黎玉葉表示，民眾若發現疑似流浪豬隻，請即通報動保處，切勿自行接觸或餵食，此事件飼主可能一時興起飼養，後來發現無法妥善照顧，最終選擇棄養，呼籲社會大眾，飼養這些特殊寵物前一定要考慮自家環境及經濟條件，了解寵物特性及飼主應負責任且棄養後不僅影響社區環境，還可能成為非洲豬瘟等動物疫病的潛在風險源，對防疫與公共衛生造成威脅。

聚傳媒

林口

延伸閱讀

林口農作物受害...真相是遊蕩麝香豬闖禍 絕處逢生找到家

廚房現一捆「繩索」 住戶差點誤撿竟是毒蛇急報警

影／真倒楣！明明已停車避讓還被撞 林口事故3車湊頭引側目

高雄浪犬海上咬死人！「愛媽」拿雞頭餵狗 被逮求情：大人不記小人過

相關新聞

T17、18新壽直接轉給輝達「違背契約」北市府曝最佳解決方式

新光人壽昨天發文給北市府，願意將北士科T17、18兩土地轉讓給輝達使用，但北市府認為違背契約，回復新壽須蓋好並拿到使照才...

北士科用地難解恐影響產業聚落？北市產發局點出隱憂

新光人壽正式發文給台北市政府，願意將北士科T17、T18土地轉給輝達作總部使用。針對三方間的難解，是否影響到北士科定調的...

新壽北士科土地轉給輝達恐涉圖利？議員提1解方「先蓋好再轉」

輝達執行長黃仁勳5月宣布總部落腳北士科，新光人壽昨發文北市府，稱願將T17、T18兩土地轉讓輝達使用，副市長李四川認為恐...

北市保護樹木在審定期間若遭破壞或砍伐 最高罰10萬

為了讓提報受保護樹木在審議期間也能受到保障，台北市文化局修正樹保條例，草案內容包含審定期間若遭破壞，最高恐面臨10萬元罰...

茶湯帶豐富花果香 翁永田奪新北香韻紅茶評鑑特等獎

新北市坪林區農會日前辦理第2屆坪林香韻紅茶比賽，由茶農翁永田拿下特等獎。評審指出，特等獎茶葉充分發揮香韻紅茶的花果甜香與...

輝達落腳北士科重大進展！新壽直接轉讓T17、T18 北市：恐與契約不符

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5月宣布有意在北士科T17、T18基地設立總部，新光人壽終於在昨天正式發文給北市府，願意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。