快訊

114分科數甲／有送分也有冷門題！考生樂「比預期簡單」 試題與解答看過來

不只全國電子！街口支付爆停用潮 momo也跟進「暫停提供服務」

京華城案新進展！沈慶京裁定3億元交保 左腳配戴電子腳環

聽新聞
0:00 / 0:00

新壽北士科土地轉給輝達恐涉圖利？議員提1解方「先蓋好再轉」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
新壽得標北士科T17、18土地但至今仍未開工。圖／本報資料照片
新壽得標北士科T17、18土地但至今仍未開工。圖／本報資料照片

輝達執行長黃仁勳5月宣布總部落腳北士科新光人壽昨發文北市府，稱願將T17、T18兩土地轉讓輝達使用，副市長李四川認為恐與契約不符，也憂心圖利問題。藍綠議員都認為要遵守契約，先蓋好日後轉給輝達，在法律才站得住腳。

國民黨議員張斯綱質疑，新壽當初得標，可以直接轉讓？現在若轉讓給輝達，得需處理法律問題，看是要蓋好再租或以其他方式進行，畢竟這個標案原始不是輝達拿到，新壽還是要按照跟輝達默契和方式，先蓋好，日後轉讓或租賃，如此在法律上比較站得住腳，「契約是按照法律制定。」

民進黨議員林延鳳表示，輝達欲落腳北士科，能促進產業發展大家都很期待，但契約及法律問題必須要遵守，她提出3點質疑，一是不符合契約規範，依約是新壽蓋好、取得使照後才可移轉地上權，但新壽稱可直接轉讓，市府該如何解決此問題？若為此放寬條件將被外界質疑其合法性。二是憂新壽與輝達私下議約，若新壽藉此從輝達那得利，恐有圖利之嫌。

林延鳳再指出，新壽現階段若可以直接轉移，證明她之前對新壽的質疑，可見新壽得標多年都沒有進度，當時投標時根本沒有興建、投資計畫，如今輝達看上這塊地，新壽說轉就轉，代表新壽這幾年都在養地、空轉、進度是零。此外，新壽繳納繳的權利金跟租金，未來是否轉嫁給輝達，恐會坐地起價，避免做賠本生意。

輝達 林延鳳 李四川 新光人壽 張斯綱 地上權 北士科

延伸閱讀

新壽北士科土地直接轉給輝達蓋總部？北市憂圖利「界線要畫明」

輝達落腳北士科重大進展！新壽直接轉讓T17、T18 北市：恐與契約不符

黃仁勳將訪中 輝達擬9月推出專為中國設計晶片

黃仁勳成「4兆男」快要超越巴菲特 已躍居全球第10大富豪

相關新聞

新壽北士科土地轉給輝達恐涉圖利？議員提1解方「先蓋好再轉」

輝達執行長黃仁勳5月宣布總部落腳北士科，新光人壽昨發文北市府，稱願將T17、T18兩土地轉讓輝達使用，副市長李四川認為恐...

北士科用地難解恐影響產業聚落？北市產發局點出隱憂

新光人壽正式發文給台北市政府，願意將北士科T17、T18土地轉給輝達作總部使用。針對三方間的難解，是否影響到北士科定調的...

北市保護樹木在審定期間若遭破壞或砍伐 最高罰10萬

為了讓提報受保護樹木在審議期間也能受到保障，台北市文化局修正樹保條例，草案內容包含審定期間若遭破壞，最高恐面臨10萬元罰...

茶湯帶豐富花果香 翁永田奪新北香韻紅茶評鑑特等獎

新北市坪林區農會日前辦理第2屆坪林香韻紅茶比賽，由茶農翁永田拿下特等獎。評審指出，特等獎茶葉充分發揮香韻紅茶的花果甜香與...

輝達落腳北士科重大進展！新壽直接轉讓T17、T18 北市：恐與契約不符

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5月宣布有意在北士科T17、T18基地設立總部，新光人壽終於在昨天正式發文給北市府，願意...

泰山大窠坑溪二期1.5億工程完工 侯友宜：人、水重新連結

新北泰山大窠坑溪第二期工程自去年1月開工今年5月完工，延續一期成果改善水質、友善生態，也讓市民多一處可親近自然的地方。新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。