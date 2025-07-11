新壽北士科土地轉給輝達恐涉圖利？議員提1解方「先蓋好再轉」

輝達執行長黃仁勳5月宣布總部落腳北士科，新光人壽昨發文北市府，稱願將T17、T18兩土地轉讓輝達使用，副市長李四川認為恐與契約不符，也憂心圖利問題。藍綠議員都認為要遵守契約，先蓋好日後轉給輝達，在法律才站得住腳。

國民黨議員張斯綱質疑，新壽當初得標，可以直接轉讓？現在若轉讓給輝達，得需處理法律問題，看是要蓋好再租或以其他方式進行，畢竟這個標案原始不是輝達拿到，新壽還是要按照跟輝達默契和方式，先蓋好，日後轉讓或租賃，如此在法律上比較站得住腳，「契約是按照法律制定。」

民進黨議員林延鳳表示，輝達欲落腳北士科，能促進產業發展大家都很期待，但契約及法律問題必須要遵守，她提出3點質疑，一是不符合契約規範，依約是新壽蓋好、取得使照後才可移轉地上權，但新壽稱可直接轉讓，市府該如何解決此問題？若為此放寬條件將被外界質疑其合法性。二是憂新壽與輝達私下議約，若新壽藉此從輝達那得利，恐有圖利之嫌。

林延鳳再指出，新壽現階段若可以直接轉移，證明她之前對新壽的質疑，可見新壽得標多年都沒有進度，當時投標時根本沒有興建、投資計畫，如今輝達看上這塊地，新壽說轉就轉，代表新壽這幾年都在養地、空轉、進度是零。此外，新壽繳納繳的權利金跟租金，未來是否轉嫁給輝達，恐會坐地起價，避免做賠本生意。