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北市保護樹木在審定期間若遭破壞或砍伐 最高罰10萬

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民團去年抗議，北市木柵路一段238巷進行都更，卻破壞到申請受保護的樹木。本報資料照片
民團去年抗議，北市木柵路一段238巷進行都更，卻破壞到申請受保護的樹木。本報資料照片

為了讓提報受保護樹木在審議期間也能受到保障，台北市文化局修正樹保條例，草案內容包含審定期間若遭破壞，最高恐面臨10萬元罰鍰，同時也依照樹種細分審議。文化局表示，目前完成第二次公告，預計年底送議會審議。

現行確保樹木符合受保護資格，需要經主管機關的文化局認定，但審議的空窗期，只要有心人士破壞，也無法可罰，去年在樹保團體陳抗下，北市樹保委員會去年開會，經過文化局決議修改自治條例。

為此，北市樹木保護委員去年開會，草案內容提及，申請樹木會張貼公文，標示嚴禁任意破壞，並從提報到認定程序起，列為暫定受保護樹木，適用樹保相關條例，若破壞或砍伐，面臨5到10萬元罰鍰。

同時，由於現行條文僅認定，樹木胸高要在0.8公尺以上、樹胸圍2.5公尺以上。草案則是細分為闊葉樹、針葉樹及桑科榕屬樹種細分，依照各自的樹胸高、樹胸圍等數據增加認定標準。

文化局表示，目前第二次公告已完成，文化局刻正彙整各方意見，將依序送市府法規會及市政會議討論通過，預計於年底前送議會審議。

護樹 文化局 北市

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