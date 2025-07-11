台北城市書展聯手童書展 盼打造最自由閱讀國度

台北城市書展聯手台北國際童書展今天在台北世貿一館舉行開幕典禮，中華民國出版公會理事長吳政鴻盼文化幣的使用年齡層可以擴展到7歲，台北市出版公會理事長趙政岷則希望書展讓台灣成為華文世界最自由的閱讀國度。

台北城市書展今年第2度舉辦，台北國際童書展則邁入第7年，去年首度共同舉辦，4天創下15萬參觀人潮，為寒假檔的台北國際書展之外，再添推廣出版閱讀的新窗口。

典禮包括文化部政務次長李靜慧、人文及出版司長楊婷媜、台北市副市長林奕華等人出席。

吳政鴻致詞表示，台北國際童書展7年來歷經各種挑戰，包括疫情停辦以及改為線上展，到今年攤位成長20%，同時首度與電商合作線上圖書展，讓不克前來台北的民眾可以享受和實體書展一樣的優惠。

趙政岷表示，台北城市書展在台北國際童書展加持聯手下，能量展現驚人，已有近50家出版社、200個攤位參展，較去年成長3成，讀墨電子書也加入參展。

趙政岷說，台北城市書展的意義不僅在於提升銷售數字，更在於守護共同價值，「讓台灣成為華文世界最自由的閱讀國度，讓台北成為一座因書而榮耀的城市」。

李靜慧致詞時談到文化幣政策，今年特別試辦將年齡調降到13歲，從調查顯示，13至16歲青少年在父母協助下使用文化幣，出版、圖書的消費占6成以上，成效可觀。至於能否下降到更年輕的年齡層，文化部會繼續努力。

李靜慧表示，文化部今年也將舉辦國際兒少書展，搭配文化幣年齡層下降的政策，持續推廣閱讀。和台北國際書展不同的是，兒少書展每年將在不同城市舉辦，屆時盼各地方縣市政府也能發起像台北城市書展一樣，帶動屬於這個城市的閱讀風氣。