茶湯帶豐富花果香 翁永田奪新北香韻紅茶評鑑特等獎

新北市坪林區農會日前辦理第2屆坪林香韻紅茶比賽，由茶農翁永田拿下特等獎。評審指出，特等獎茶葉充分發揮香韻紅茶的花果甜香與木質芬芳，展示包種式紅茶的特色風味。

坪林香韻紅茶屬於新北的新興特色茶類，結合包種茶與紅茶的製程，橙紅的茶湯以花香、果香、木質調香氣相互襯托，展示在地特殊風味。製作期間透過包種式的萎凋攪拌技術，經由頻繁翻動茶菁，促進葉片摩擦並產生花香，後續則採用紅茶式充分揉捻與發酵的程序，形塑熟果香與木質調風味。

今年為第2屆坪林香韻紅茶評鑑，賽事評審茶改場北部分場長蘇彥碩表示，今年夏季晴朗炎熱，茶樹生長情形良好，入選茶品皆帶有包種式紅茶的豐富花果滋味，其中特等獎茶樣發酵均勻，茶湯溫潤滑順，主調是玫瑰花與柚花的甜香，同時融合甜蜜的楓糖香、濃郁的杏桃、龍眼乾果香以及清新的松木風味，餘韻芬芳且濃厚甘醇。

本屆特等獎得主翁永田，是百年製茶世家的第3代，翁永田分享，每年完成春季包種茶後，就緊接是製作紅茶的季節，今年自5月底起以手採茶菁開始香韻紅茶的製作，精心挑選小綠葉蟬著蜒過的青心烏龍茶菁，室內萎凋依照包種茶程序，長達10小時期間由輕到重的翻動茶菁，並在半夜3時以浪菁機加重最後一次的攪拌力道，凌晨5時則才將紅茶揉捻成形，再渥堆近5小時補足發酵，創造出香韻紅茶醇厚香甜的風味。