北投國中女壘隊吃港式、自煮餐疑食物中毒 衛生局命業者停業

北市北投國中女壘隊昨疑似食物中毒事件，醫院通報衛生局包含1名立農國小學生共17人就醫，均全數出院。衛生局說，學生食用的是北市業者供應的下午點心及自煮午、晚餐；今已至涉嫌餐食製造場所的港式餐廳稽查，也要求業者停業。

衛生局表示，7月10日晚間陸續接獲醫院通報，北投國中女子壘球隊發生疑似食品中毒，經調查，該校壘球隊共17名學生於7月10日曾食用由北市業者供應的下午點心及自煮午、晚餐，有9人出現身體不適症狀，部分學生有嘴唇發癢、發麻等過敏症狀。

衛生局說，為慎重起見，校方安排17名學生就醫，其中8人送往台北榮民總醫院，9人送往振興醫院，截至今天上午7時1名學生在醫院留觀，其餘均已返回宿舍休息。

衛生局經查，學生共食為午餐為茄子、滷肉、飯、蔥蛋，下午餐是外帶的菠蘿麵包或西多士、凍奶茶，晚餐的茄子、滷肉、飯。

衛生局指出，該案累計就醫人數達6人（含）以上，衛生局依食品安全衛生管理法第41條立即命該業者暫停作業、停止供應餐點，防止可能問題產品繼續流通而有擴大風險。待業者完成改善提出復業申請，經衛生局審查通過、複查合格，始可復業。

衛生局提到，已於今日上午派員前往涉嫌餐食製造場所，針對環境衛生、製程品質、人員衛生、硬體設施及倉儲運輸管理等，依食品良好衛生規範準則全面查核，同步依現場情形採集食品、食材、從業人員手部與環境檢體送驗。

衛生局強調，因該案涉及多餐共食，且為進一步釐清可能的病因物質與原因食品，將向衛生福利部疾病管制署申請流行病學調查支援，以利後續判定。

衛生局說，後續將依食藥署訂定「食品中毒病因物質及原因食品判明標準」，綜合檢驗結果、個案攝食情形、潛伏期與症狀等研判。若確認為食品中毒，原因食品供應者違反食安法第15條第1項第4款，依同法第44條處6萬元至2億元罰鍰；如涉及情節重大、足以危害人體健康之虞，將依食安法第49條第1項第2款、刑法第191條及第191-1條移送地方檢察署偵辦。

衛生局提醒民眾，若外食後出現嘔吐、腹瀉、腹痛等不適症狀，應立即就醫，由醫師評估診斷情形向衛生局通報。