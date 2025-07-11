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輝達台灣總部用地有解！新壽發文北市：直接轉讓T17、T18

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輝達海外總部重大進展 新壽發文北市：直接轉讓T17、T18

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
新壽得標北士科T17、18土地但至今仍未開工，依照契約若未在2029年完工市府就會開罰。圖／聯合報系資料照
新壽得標北士科T17、18土地但至今仍未開工，依照契約若未在2029年完工市府就會開罰。圖／聯合報系資料照

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5月宣布有意在北士科T17、T18基地設立總部，新光人壽終於在昨天正式發文給北市府，願意將兩土地轉讓給輝達使用。對此，台北市副市長李四川表示，因為原本契約是新壽蓋好，拿到使照才可以 直接轉移，恐與契約不符。

黃仁勳5月宣布有意在北士科設總部，標到T17、T18兩地的新光人壽，過去2個月卻一直沒有下文，直到昨天發文給北市府，內容強調願意將兩土地轉讓給輝達使用，未來僅剩合約的法律問題，以及兩土地合併後升值重新估價並繳費等兩問題，只要能快速解決，輝達總部就可以馬上開始興建。

李四川指出，新壽昨天第一次正式以公文給北市府，之前從來沒有談T17、18給輝達的事，而公文有表明，願意轉給輝達使用，北市也已正式以公文回復。第一，要轉給輝達，因與契約不一樣，契約是規定必須蓋好才能轉，這一部分如果是直接轉，就會違反契約，且若新壽從輝達得到很大的利益，就會有圖利的問題。

由於依新壽的公文，內容是要直接轉，且輝達也希望是直接轉，李四川指出，公文的敘述，他們認為直接轉移，沒有法律的問題，只有契約的問題，但他認為「契約本來就是法律」

另外，也提到T17、18中間的道路，輝達希望兩塊地合併在一起，希望做都市計畫變更。李四川指出，北市府也回公文給新光，「是等變更好才移轉？還是直接變更轉給輝達？因為變更後，土地增加，面積也增加，合併以後效用提升，可能還要再交一筆類似權利金，因為土地加大，功能加大回饋金誰繳，這也要釐清。

李四川表示，北市府也希望新壽能提供，是否有跟輝達來往的MOU或計畫書供北市府參考，這些都已經在昨天回文 給新壽。至於類似權利金，包括取消中間道路，變為基地，算起來權利金要幾十億，也需要做都市計畫變更。

法律 李四川 北市府

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