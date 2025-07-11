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泰山大窠坑溪二期1.5億工程完工 侯友宜：人、水重新連結

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北泰山大窠坑溪第二期工程自去年1月開工今年5月完工，延續一期成果改善水質、友善生態，也讓市民多一處可親近自然的地方。記者李定宇／攝影
新北泰山大窠坑溪第二期工程自去年1月開工今年5月完工，延續一期成果改善水質、友善生態，也讓市民多一處可親近自然的地方。記者李定宇／攝影

新北泰山大窠坑溪第二期工程自去年1月開工今年5月完工，延續一期成果改善水質、友善生態，也讓市民多一處可親近自然的地方。新北市長侯友宜今到場視察時表示，大窠坑溪整治是新北市還河於自然重要示範，從過去的三面光渠道，變成如今綠意盎然、生機蓬勃的水岸，不僅改善河川水質與景觀，更透過近自然工法還原溪流原貌，讓人、水與環境重新連結。

侯友宜指出，第一期工程奠定基礎，第二期則全面優化，當地居民可從半山雅公園沿甫完工新設步道至山腳公園，體驗長達約1.3公里的景觀綠廊。展現市府對水環境治理的決心，落實永續城市的願景。鼓勵市民多走出家門，親近水岸，感受城市中自然的氣息與活力。

水利局長宋德仁表示，二期工程範圍自堅實橋至山腳溪橋，全長約925公尺，營造水域面積達1萬9800平方公尺。延續第一期近自然工法理念，設計曲線格梁、原木丁壩、塊石挑流等構造，提升曝氣與水位，滋養兩側植生環境及營造多樣水域型態與棲地條件，重現自然河道景觀。

宋德仁說，此工程在不影響河防安全前提下，營造出河中島陸域棲地，形成生態跳島，有助於動物遷徙與棲息。完工後，已可觀察到的生物達82種，包括紅冠水雞、翠鳥、黃綠澤蟹等，顯示環境恢復已有顯著成效。而附近民眾更是興奮地說道，經常可以看到紅冠水雞育雛畫面，儼然成為寓教於樂的都市學習場域。

議員宋明宗辦公室主任蔡佩呈則說，非常開心看到大窠坑溪二期工程完工，不僅將里民的生活圈串聯起來，更讓整體生態品質改善提升，更期盼大窠坑溪三期工程及貴子坑溪改造工程完成，勢必讓泰山帶來更大的繁榮與進步。

水利局說，大窠坑溪第二期工程仍秉持不擴張、不破壞原則，保留原有地貌資源。工程總經費1億5,677萬元，綠化空間超過3200平方公尺，兼顧環境、防洪與民眾使用需求。工程內容除水域環境營造外，陸域沿線於河道側增設3處寬2公尺的懸臂鋼構棧道，並於堅實一橋增設一處無障礙入口連接周圍公園及步道，強化無障礙設施與社區、公園的串聯，提升整體通行友善度。

新北泰山大窠坑溪第二期工程自去年1月開工今年5月完工，延續一期成果改善水質、友善生態，也讓市民多一處可親近自然的地方。新北市長侯友宜今到場視察。記者李定宇／攝影
新北泰山大窠坑溪第二期工程自去年1月開工今年5月完工，延續一期成果改善水質、友善生態，也讓市民多一處可親近自然的地方。新北市長侯友宜今到場視察。記者李定宇／攝影

水質 德仁

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