北市擬設暫定受保護樹木機制 查證中破壞可罰10萬元

為避免老樹在認定是否為受保護樹木過程中遭砍伐，台北市文化局研擬新增暫定機制，查證期間視同具受保身分，若有破壞情事將處最高10萬元罰鍰。草案預計年底前送市議會審議。

民團去年提報台北市木柵路一段巷弄數棵老樹為受保樹木，老樹卻在公文往返間遭砍伐，引發爭議。在台北市樹木保護委員會建議下，文化局著手修改「台北市樹木保護自治條例」，新增審議期間樹木視同受保身分規定。

文化局近日預告修正草案，增訂提報樹木自進入認定程序起為暫定受保護樹木，適用台北市樹保條例相關規範。意即未來若在查證期間砍伐、破壞老樹，將面臨新台幣5萬元到10萬元罰鍰。

此外，草案同時修正認定標準，細分闊葉樹、針葉樹及桑科榕屬樹種的各別樹胸高、樹胸圍客觀量測數據。

文化局今天表示，目前已完成草案預告程序，正彙整各方意見，將依序送市府法規會及市政會議討論通過，預計年底前送市議會審議。