年罰7581件！癮君子注意 新北亂丟菸蒂開罰3600元

抽菸害人害己，更傷荷包！新北市環保局統計，2024年依廢棄物清理法開立的一般廢棄物相關裁處案件中，菸蒂高達7581件，占總案件38.84%最高，新北市裁罰金額已從早年的1200元提高至3600元，提醒民眾注意。

新北環保局表示，為強化宣導菸蒂不落地，已在2021年3月依據環境部違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則，將亂丟菸蒂罰鍰由1200提高至3600元，目前台北市、台中市、基隆市及桃園市也都已經陸續跟進。

市府也同步補助設置菸蒂桶、巡查熱區及宣導教育，以多元方式從源頭防堵亂丟問題，除維護市容，也有助於減少尼古丁與焦油等有害物質進入排水與海洋系統中，保護動植物與海洋生物。

此外也透過環境講習、社區防蚊師培訓課程及環境公民教育種子講師培訓課程等方式，向民眾宣導亂丟菸蒂的危害性、正確丟棄方式與相關罰則，強化民眾對環境保護的認知，截至目前已辦理18場，參與人數達1600人。呼籲吸菸民眾能從日常落實，自備熄菸袋或將菸蒂投入菸蒂桶，共同維護乾淨、宜居的城市環境。

新北市環保局指出，為提升市民環保意識並宣導吸菸民眾落實菸蒂不落地，今年暑假推出將於7月12日起，連續4個周末在樹林興仁花園夜市與板橋府中商圈舉辦8場活動，現場參加快問快答小遊戲，並與新北i環保臉書粉專留言互動，即可獲得實用生活小禮一份。

樹林場次為7月12日、19日、26日及8月2日下午4點至9點展開；板橋場次則為7月13日、20日、27日，8月3日下午3時至8時登場。

活動現場設有閃亮吸睛的「行動背包式氣球＋宣導看板」，只要完成問答小遊戲，並至「新北i環保」臉書粉絲專頁指定貼文下留言「新北好地不留餘蒂」或上傳宣導看板、行動背包式氣球的照片，即可兌換限量實用生活小禮，包括熄菸袋、濕紙巾、乾洗手等，期望透過有趣遊的互動方式，傳達正確菸蒂處理觀念，讓「菸蒂不落地」深入民眾的心中。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康