北市科技執法今年將破70萬件「開單純人工」基層吃不消

台北市實施科技執法，取締件數從109年僅約2.6萬件至去年已飆升至36.5萬件，今年恐突破70萬件。市議員曾獻瑩指出，科技執法像「24小時不睡覺的檢舉魔人」但審查影像開罰單，仍採用人工，基層吃不消。台北市交大表示，人工審查能管控執法品質。

科技執法是透過設備拍攝特定違規畫面，如闖紅燈、違規變換車道等，再依行政區分類上傳至警察局雲端，由各分局交通大隊下載，逐筆確認是否違規屬實，製作舉發單後交由裁決所處分並寄發罰單。因涉及財產權益，每一筆罰單皆須由員警親自確認簽名，日後若民眾申訴，也由該員警說明開罰理由。

曾獻瑩指出，科技執法就像「24小時不睡覺的電子檢舉魔人」，成效亮眼，但背後是基層員警需犧牲休息時間，以人工方式逐一審查影像、製作舉發單，繁重的行政負擔與日俱增，這樣的「科技」真能為第一線員警減壓嗎？市府應盡速檢討人力與制度配套並優化流程，並加速導入AI技術進行影像初判。

曾獻瑩表示，以大安分局為例，轄內共29處科技執法點，全年預估將開出逾11萬件罰單，分局內負責處理這些案件的交警僅有7人，除了審查影像與製單，還需輪值外勤，處理交通事故及申訴案件，若每件需1至2分鐘審查，每人每年將多出逾400小時行政工作負擔，只能靠下班或犧牲休息時間完成。

北市交通大隊指出，科技執法設備採用AI運算辨識車輛其行經位置、時間與現場道路工程，包括標誌、標線及號誌，進而透過系統自動判斷違規行為與路徑，提升違規識別率，違規行為均由員警及主管從嚴初審、復審，符合告發要件再做認證舉發，確實管控執法品質。

交大指出，因科技執法交通違規舉發案件事涉民眾權利，目前尚未考慮由AI直接開單，但為提升設備辨識精確度，已從申訴成功及員警認證錯誤案件類型，訓練並優化AI系統判讀功能，減輕審核員警負擔、及縮短認證時間。

交大也表示，市警局科技執法審核人員，各分局交通分隊共計61人，由各分局視轄內科技執法案件數量多寡，滾動式檢討所屬審核人員數量、及編排科技執法案件認證勤務時間。另外，今年1至6月科技執法取締33萬5037件，員警認證錯誤27件，占總舉發件數0.008%。