快訊

114分科物理／難度與歷屆差不多 考生：這1題「要靠素養」

114分科物理／沒特別刁難 半導體入題學生形容如科普

憂大罷免結果不堪設想 林濁水：最好讓柯建銘再「大休息」

北市科技執法今年將破70萬件「開單純人工」基層吃不消

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市科技執法件數今年預估將突破70萬件。圖／台北市警局提供
台北市科技執法件數今年預估將突破70萬件。圖／台北市警局提供

台北市實施科技執法，取締件數從109年僅約2.6萬件至去年已飆升至36.5萬件，今年恐突破70萬件。市議員曾獻瑩指出，科技執法像「24小時不睡覺的檢舉魔人」但審查影像開罰單，仍採用人工，基層吃不消。台北市交大表示，人工審查能管控執法品質。

科技執法是透過設備拍攝特定違規畫面，如闖紅燈、違規變換車道等，再依行政區分類上傳至警察局雲端，由各分局交通大隊下載，逐筆確認是否違規屬實，製作舉發單後交由裁決所處分並寄發罰單。因涉及財產權益，每一筆罰單皆須由員警親自確認簽名，日後若民眾申訴，也由該員警說明開罰理由。

曾獻瑩指出，科技執法就像「24小時不睡覺的電子檢舉魔人」，成效亮眼，但背後是基層員警需犧牲休息時間，以人工方式逐一審查影像、製作舉發單，繁重的行政負擔與日俱增，這樣的「科技」真能為第一線員警減壓嗎？市府應盡速檢討人力與制度配套並優化流程，並加速導入AI技術進行影像初判。

曾獻瑩表示，以大安分局為例，轄內共29處科技執法點，全年預估將開出逾11萬件罰單，分局內負責處理這些案件的交警僅有7人，除了審查影像與製單，還需輪值外勤，處理交通事故及申訴案件，若每件需1至2分鐘審查，每人每年將多出逾400小時行政工作負擔，只能靠下班或犧牲休息時間完成。

北市交通大隊指出，科技執法設備採用AI運算辨識車輛其行經位置、時間與現場道路工程，包括標誌、標線及號誌，進而透過系統自動判斷違規行為與路徑，提升違規識別率，違規行為均由員警及主管從嚴初審、復審，符合告發要件再做認證舉發，確實管控執法品質。

交大指出，因科技執法交通違規舉發案件事涉民眾權利，目前尚未考慮由AI直接開單，但為提升設備辨識精確度，已從申訴成功及員警認證錯誤案件類型，訓練並優化AI系統判讀功能，減輕審核員警負擔、及縮短認證時間。

交大也表示，市警局科技執法審核人員，各分局交通分隊共計61人，由各分局視轄內科技執法案件數量多寡，滾動式檢討所屬審核人員數量、及編排科技執法案件認證勤務時間。另外，今年1至6月科技執法取締33萬5037件，員警認證錯誤27件，占總舉發件數0.008%。

罰單 科技執法 交大

延伸閱讀

突襲訪視親屬保母制度挨批 北市社會局：可再申請

帶孫女出門未遇訪視員補助遭取消 北市社會局還原「三次都沒遇到」

去年12月才啟用！台中高鐵科技執法高鐵東路、高鐵五路口半年抓5,523件

北市教師荒！學校招考45次才找到人 3年逾2千人次調外縣市

相關新聞

芝山日照中心喊停家屬憂 議員：別讓長照家庭無所依靠

台北市芝山國小是北市首間設有日間照顧中心的小學，委外廠商將服務至8月，卻傳出北市社會局6月中才通知停業消息，家屬感到匆促...

年罰7581件！癮君子注意 新北亂丟菸蒂開罰3600元

抽菸害人害己，更傷荷包！新北市環保局統計，2024年依廢棄物清理法開立的一般廢棄物相關裁處案件中，菸蒂高達7581件，占...

北市科技執法今年將破70萬件「開單純人工」基層吃不消

台北市實施科技執法，取締件數從109年僅約2.6萬件至去年已飆升至36.5萬件，今年恐突破70萬件。市議員曾獻瑩指出，科...

討論興建逾20年 蘆社大橋啟動可行性研究

串聯新北蘆洲與北市社子島的蘆社大橋討論逾20年，原計畫配合社子島、蘆洲南北側開發興建，目前兩邊計畫都卡關。新北市長侯友宜...

小孩玩水沒更衣室 大佳遊戲場增設施 北市：納明年計畫

炎炎夏日戲水活動夯，有家長陳情指帶孩子到大佳河濱公園海洋遊戲場玩水，缺乏遮陽棚、大型垃圾桶、更衣室設施，也無固定駐點巡查...

捷運七張站候車座椅少 議員盼增設

捷運七張站為轉乘小碧潭支線的重要節點，月台空間狹小、座椅有限，候車常超過10分鐘卻無座位可歇腳，通勤族與長輩叫苦。民代找...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。