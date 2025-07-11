芝山日照中心喊停家屬憂 議員：別讓長照家庭無所依靠

台北市芝山國小是北市首間設有日間照顧中心的小學，委外廠商將服務至8月，卻傳出北市社會局6月中才通知停業消息，家屬感到匆促又倉皇，議員接獲陳情並要求市府別讓長照家庭無所依靠。社會局說，廠商允諾服務至年底，社會局同步啟動招標程序。

社會局在芝山國小設置日間照顧中心，2021年4月公開招標，得標廠商為財團法人中保關懷社會福利基金會，合約為2022年5月13日至今年5月12日，並於2023年8月25日開辦，目前服務27位長者；依約，廠商須於合約到期前1個月向社會局表達是否續約。

議員黃瀞瑩指出，廠商今年2月19日正式表達不再續約，經社會局溝通協調至5月12日，廠商同意延長服務至8月12日，以利服務對象轉介及機構歇業流程，但期間社會局與廠商的溝通明顯遲緩，招標作業一再延宕。

黃瀞瑩接獲陳情，社會局於6月19日才通知家屬停業，並要求7月中旬前完成轉銜，她認為作業時程僅約一個月，等同長照家庭必須於極短時間另尋照顧資源，造成他們極大心理、實務壓力。

她認為，日照中心服務對象以身心失能或高齡長者為主，穩定照顧至關重要，而社會局作為主管機關，理應積極承擔協調責任，但該案顯見行政延誤、溝通失當，未即早啟動轉銜計畫；因此要求社會局檢討並與家屬說明後續、提出具體改善長照服務轉銜流程方案。

社會局回應，廠商今年2月表明不續約，社會局便著手溝通及招標前置作業，期間廠商態度尚未確定，直至5月12日確定沒有要續約3年、只同意至8月。

社會局指出，但廠商6月再次來函稱僅做到7月底，社會局為確保機構轉介順暢及提醒相關注意事項，緊急透過線上會議向機構、衛生局等相關單位說明及提醒，也請失能者評估權責單位衛生局特約社區整合型服務中心、機構，盡速告知家屬預計歇業事宜及應積極釋出協助後續轉銜的誠意。