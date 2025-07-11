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北市嘉興里行人優先區擬擴大

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
北市嘉興里長鄭智耀（左）說，瀝青減速丘可提醒車輛慢行、注意行人。記者邱書昱／攝影
北市嘉興里長鄭智耀（左）說，瀝青減速丘可提醒車輛慢行、注意行人。記者邱書昱／攝影

交通部去年實施行人優先區，北市嘉興里嘉興街175巷9弄去年率先上路，行人可任意行走，近期完成瀝青彩色鋪面提醒駕駛。交通局指出，周邊里也有意投入，未來將往南擴大。

依規定，行人優先區車輛限時速20公里、禁鳴喇叭，也會設減速丘，翻轉行人靠邊行觀念，該區段能夠任意行走，若有人車事故，肇責歸屬駕駛方；警方統計去年12月25日至7月8日，該巷弄取締車輛各類違規僅15件。

走進嘉興里175巷9弄，可見鮮明的磚紅色瀝青彩色壓花鋪面，街口處也設「行人優先區起點」告示牌，由於該區有轉彎，因此入口處就先設置和瀝青減速丘，即便未注意到的車輛行經後，車速都會放慢。

嘉興里長鄭智耀說，當初是因周邊馬路常有汽機車趕時間高速穿梭卻難禁止，想畫標線人行道路寬也不足，乾脆整條巷子就全畫為人行道，促成試辦計畫。他說，瀝青彩色壓花鋪面做好後停車數量減少，行人空間加大，是意外之喜。

交通局表示，行人優先區施作時須長時間封巷，瀝青減速丘也會影響停車空間，要持續溝通取得共識才得以推動。

速限 行人 北市

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