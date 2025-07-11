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南港機廠社宅2區過關 建288戶2029年完工

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
南港機廠社宅2區將有288戶與社福設施，台北市都審會委員建議街角處應種大樹供遮蔭、屋頂增加農園等。模擬圖／台北市都發局提供
南港機廠社宅2區將有288戶與社福設施，台北市都審會委員建議街角處應種大樹供遮蔭、屋頂增加農園等。模擬圖／台北市都發局提供

台北南港機廠社會住宅1區年底後分批入住，社宅2區預計蓋地上21層、地下5層建物，斥資逾48.2億元，北市都審會昨審議，委員認為台北很熱，建議基地街角處應種大樹供遮蔭、屋頂增加農園等，全案修正後通過，預計2029年底完工。

南港機廠社宅2區基地面積7萬8811平方公尺，地下1至5樓為442輛汽機車停車空間，1樓開放空間與商店，2至5樓為身心障礙全日型住宿機構、住宿式長照機構等社福設施，6樓為多功能空間，預計6樓建天橋銜接1區5樓開放平台，7樓以上為社宅共288戶，又以2房型占半數，另有套房、1人房、3人房型。

都審會昨首次審議該案，有委員提及屋頂綠化多是多肉植物，但多肉的葉面少，在熱島效應提供效應最低，較無法降溫，台北許多社宅都有農園，建議增加農園、甚至小喬木。

也有委員說，台北很熱，建議在街角種大樹，提供等過馬路的行人遮蔭使用。

其他委員認為避車彎與人行道可順平處理，避免高低差而使人踢到跌倒，花台也儘量降低，讓地表逕流可以直接流到樹穴；另有委員認為街角2處行穿線、無障礙坡道可整併等，應重新優化。

申設單位說，街角可種大樹，將與交通局溝通調整行穿線，6樓天橋串連南港機廠社宅1區，將成2區24小時開放的戶外空間。都審會決議，供公共通行的天橋須一併材質與防滑等面向、屋頂須增加農園等，全案修正後通過，預計年底開工。

社會住宅 多肉植物 南港機廠

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