捷運七張站候車座椅少 議員盼增設

捷運七張站為轉乘小碧潭支線的重要節點，月台空間狹小、座椅有限，候車常超過10分鐘卻無座位可歇腳，通勤族與長輩叫苦。民代找北捷、新北捷會勘，要求捷運公司1個月內提出增設規畫。

新北捷公總經理吳國濟說，月台座椅擺設位置會牽動到人流、動線安全，議員關注的七張站、十四張站月台已有一些座椅設施，考量候車是短暫停留，人多時的動線及秩序也須兼顧。

新北議員黃心華指，小碧潭支線班距較長，七張站乘客候車常達12分鐘，接獲許多長輩與通勤族反映站到腳麻、身體不適，有必要增設座椅緩解候車負擔，建議強化列車停靠區外座椅資訊的指引與宣導，避免有需要的乘客錯失休息空間。黃也爭取於夜間婦女等候區增設座位，提升候車空間安全感與友善度。

家住七張、67歲陳婦說「有時等車等很久，腳站到會麻。」通勤族劉小姐也表示，小碧潭支線班距偏長，「椅子真的太少了，月台空間也小，改善空間有限。」

另，新北捷運公司近期在淡海、安坑輕軌全數高架車站導入全台首見的「AI友善叫梯服務」，藉由影像辨識技術，即時派梯、無須觸碰按鍵，讓行動不便者與推嬰兒車民眾候梯更安全。

另在十四張站試辦「智慧清潔機器人」，強化無人車站管理與服務效能。