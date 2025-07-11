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小孩玩水沒更衣室 大佳遊戲場增設施 北市：納明年計畫

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
有家長反映，帶孩童到大佳河濱公園海洋遊戲場玩水，缺乏遮陽棚、更衣室設施。圖／議員王欣儀辦公室提供
有家長反映，帶孩童到大佳河濱公園海洋遊戲場玩水，缺乏遮陽棚、更衣室設施。圖／議員王欣儀辦公室提供

炎炎夏日戲水活動夯，有家長陳情指帶孩子到大佳河濱公園海洋遊戲場玩水，缺乏遮陽棚、大型垃圾桶、更衣室設施，也無固定駐點巡查維護人力。議員要求，市府應評估增設相關設備，並增派人力巡邏。水利處回應，現階段先以增派人力改善現況，硬體設施納入明年整體改造計畫。

有家長陳情指，暑期帶孩童至大佳河濱公園海洋遊戲場玩水，現場設施不完善，缺乏遮陽棚、大型垃圾桶、更衣室設施，也無固定駐點巡查維護人力，現場雖有安排巡查人員，並非固定駐點於戲水區，是整體河道巡視，現場常缺乏即時處理安全及環境整潔人力，如遇突發狀況也無即時協助窗口。

議員王欣儀舉例，新北市熊猴森樂園可見駐點維護人員全天巡查，設有遮陽棚、更衣室、大型垃圾桶，營運期間安排廠商或專責人力固定駐點，或於人潮尖峰時段加派人力，保障孩童戲水安全，並增設遮陽棚、大型垃圾桶及臨時更衣室，提升使用便利與舒適度。

水利處表示，目前每天由水利處同仁進行設施巡查及委外環境廠商做清潔維護，對假日人潮眾多時段增加場域清潔維護頻率，並評估固定駐點等可行方式，戲水區旁也有大型膜構涼亭可供民眾休憩，周邊景觀廁所設有垃圾桶委由廠商清潔維護。

水利處說，相關建議將納入「大佳河濱公園再造工程」改善升級，後續將辦理說明會，打造多元遊憩體驗。

王欣儀 大型垃圾 大佳河濱公園 垃圾桶

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