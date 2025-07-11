討論興建逾20年 蘆社大橋啟動可行性研究

串聯新北蘆洲與北市社子島的蘆社大橋討論逾20年，原計畫配合社子島、蘆洲南北側開發興建，目前兩邊計畫都卡關。新北市長侯友宜日前強調「蘆社大橋一定要蓋」，先行啟動蘆社大橋可行性研究，標案昨開標，有2家業者投標，預計月底前評選。地方直言真的等太久，籲市府加速，雙北也應強化溝通。

三重蘆洲地區民眾往返北市的車流量尖峰機車及汽車達每小時2萬4702次，聯外道路需求龐大，地方憂，若輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳台北市北投士林科技園區，通勤人潮勢必加劇，銜接蘆洲和士林區社子島的「蘆社大橋」要先啟動。

蘆社大橋過去在蘆洲南北側都市計畫、社子島開發計畫已預留路廊，研擬將從目前蘆洲民族路、復興路附近貫穿目前的農業區後，延伸至社子島，雙北兩案都市計畫都還在審議中。

新北新工處長簡必琦說，蘆洲南北側與社子島都市計畫都還在進行中，先啟動可行性研究，作為兩端都市計畫配合事項建議，以利橋梁順利銜接。

議員顏蔚慈指出，現今重陽橋天天塞到爆，在蓋蘆社大橋前，應先改善重陽橋本身動線問題，否則周邊重陽重劃區、仁義段都更帶來大量人潮，民眾苦不堪言。

議員李翁月娥指出，蘆社大橋橋墩早有預留，該橋能緩解關渡橋交通流量，不能再等。