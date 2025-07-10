為葉元之站台反罷免 侯友宜：沒看過台灣政治這樣玩

新北市立委葉元之面臨罷免考驗，新北市長侯友宜今晚到板橋忠孝公園幫葉元之站台，侯表示，從沒看過台灣這樣無差別罷免，「台灣政治被這樣子玩這樣對嗎」，侯也肯定葉在立法院為新北市爭取財畫法修法，罷免他沒有道理。

侯友宜說，他不會罵人也不想罵人，每次選舉都是勞師動眾，應該認真做事打拚，讓人民有感新北市的發展，環境好、水溝通，這才是真正在做事。侯感嘆，沒看過台灣政治這樣玩，「集體罷免、無差別罷免這樣對嗎？」若貪贓、違反天理罷免很合理。葉元之先是當議員，之後選上立委，一路為新北打拚，近來為新北財畫法爭取增加374億，罷免他沒有道理。

侯說，六都人均新北最少，每人才5萬多，台北市有7萬多，為新北爭取預算是對的。侯也感嘆，大罷免根本是清算鬥爭，集體罷免也是勞民傷財。