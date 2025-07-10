20年來首度加碼 蔣萬安宣布調解委員車馬費從1千元變1500元

台北市長蔣萬安今晚參加113年度績優調解委員表揚大會，感謝調解委員的用心付出，蔣萬安在致詞時宣布要為調解委員車馬費加碼，從原本1000元，再加碼500元，這是20年來首次調整，這是市府對大家的重視和對大家付出的肯定，給予相對應回饋。

台北市113年調解結案件數，共6591件，調解成立5114件，調解成立比率高達77.59％。民事案件中，以「債權債務」類型最多，約占民事成立案的7成，例如如房屋、土地買賣等；刑事案件則以「傷害」類型最多，約占刑事成立案的7成，又以車禍為大宗。

蔣萬安表示，台北市幾乎每天市民都會有包括租屋糾紛、土地買賣、車禍事故、鄰里爭議等在上演，必須靠調解委員秉持專業經驗，更重要是需要耐心穩定調解雙方情緒，對於每位調解委員用心付出且非常有耐心發揮調和鼎鼐功力，表達萬分欽佩。

蔣萬安說，他跟民政局長陳永德討論後，將增加調解委員的車馬費500元，也就是從現在的1000元調漲為1500元，這次調整是20來首次，是對所有調解委員的付出給予相對應的回饋。

蔣萬安說，這次表揚，除了績優資深，根據統計，過去年台北市所有調解案件，調解成立比例高達77%多將近8成，這是非常不容易的成績，再次表達對大家的感謝。

北市民政局表示，北市177位調解委員中，依照113全年度法院核定獨任調解成立案件數計算排名，信義區李榮基委員去年度獨任調解成立件數高達125件，其次為信義區林景山委員90件，再次為大安區曾惠盟85件，由市政府致贈 3委員獎座。