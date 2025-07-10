快訊

豐原一家五口命案關鍵人購物女團主 今再遭控涉詐2000萬元

川普關稅大刀不留情…日本苦吞25%稅率 商界大老怒批政府「誤判」

聽新聞
0:00 / 0:00

20年來首度加碼 蔣萬安宣布調解委員車馬費從1千元變1500元

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安今晚參加113年度績優調解委員表揚大會。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安今晚參加113年度績優調解委員表揚大會。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安今晚參加113年度績優調解委員表揚大會，感謝調解委員的用心付出，蔣萬安在致詞時宣布要為調解委員車馬費加碼，從原本1000元，再加碼500元，這是20年來首次調整，這是市府對大家的重視和對大家付出的肯定，給予相對應回饋。

台北市113年調解結案件數，共6591件，調解成立5114件，調解成立比率高達77.59％。民事案件中，以「債權債務」類型最多，約占民事成立案的7成，例如如房屋、土地買賣等；刑事案件則以「傷害」類型最多，約占刑事成立案的7成，又以車禍為大宗。

蔣萬安表示，台北市幾乎每天市民都會有包括租屋糾紛、土地買賣、車禍事故、鄰里爭議等在上演，必須靠調解委員秉持專業經驗，更重要是需要耐心穩定調解雙方情緒，對於每位調解委員用心付出且非常有耐心發揮調和鼎鼐功力，表達萬分欽佩。

蔣萬安說，他跟民政局長陳永德討論後，將增加調解委員的車馬費500元，也就是從現在的1000元調漲為1500元，這次調整是20來首次，是對所有調解委員的付出給予相對應的回饋。

蔣萬安說，這次表揚，除了績優資深，根據統計，過去年台北市所有調解案件，調解成立比例高達77%多將近8成，這是非常不容易的成績，再次表達對大家的感謝。

北市民政局表示，北市177位調解委員中，依照113全年度法院核定獨任調解成立案件數計算排名，信義區李榮基委員去年度獨任調解成立件數高達125件，其次為信義區林景山委員90件，再次為大安區曾惠盟85件，由市政府致贈 3委員獎座。

蔣萬安

延伸閱讀

消防員救溺殉職…蔣萬安率全體默哀30秒 也為正在急救夥伴打氣

找市長助選被攻擊行政不中立？李彥秀：蔣萬安輔選都有請假

在地方深耕26年 蔣萬安呼籲支持李彥秀投下不同意罷免

「我不同意」罷免T恤清楚明確 蔣萬安：加緊趕工做更多件

相關新聞

為葉元之站台反罷免 侯友宜：沒看過台灣政治這樣玩

新北市立委葉元之面臨罷免考驗，新北市長侯友宜今晚到板橋忠孝公園幫葉元之站台，侯表示，從沒看過台灣這樣無差別罷免，「台灣政...

20年來首度加碼 蔣萬安宣布調解委員車馬費從1千元變1500元

台北市長蔣萬安今晚參加113年度績優調解委員表揚大會，感謝調解委員的用心付出，蔣萬安在致詞時宣布要為調解委員車馬費加碼，...

新北三芝兒二公園遊具老舊 議員爭取重新設計

三芝區兒二公園是許多在地居民與親子休閒活動喜愛的地方，不過遊具與體健設施老舊，當地里長也希望可以透過翻新讓在地的親子可以更加的享受休閒時光，為此也向市議員陳偉杰反應希望能夠重新設計規劃，而市議員陳偉杰也號召相關單位現地會勘，把里長建議納入，要打造適合全齡的休憩公園。

新北瑞芳四腳亭坑路改善工程完工 地方肯定施工品質

因應四腳亭坑路年久失修、路面嚴重破損的問題，瑞芳區公所積極爭取中央及市府經費進行改善工程，如今全線已順利完工。瑞芳區長楊勝閔與吉慶里長簡惠麗今(10)日特地前往現場視察，對施工品質表示高度肯定，改善後的道路大幅提升了行車安全與通行效率。

自主防災社區2.0 新北金山區六股里兵棋推演

新北市府農業局推動土石流自主防災社區2.0，今年金山區由六股里進行防災宣導，並且針對里民分組任務分工與兵棋推演，在國立成功大學防災研究中心檢測組工程師的講解下宣導開始，讓六股里的民眾從日常中培養防災知識，未來在面對災害時將可以即刻啟動分組，應變相對應的減災措施。

路燈擋櫻花樹要修剪 新北汐止文化里長不捨盼改景觀燈

汐止區文化里，每年櫻花盛開吸引好多的賞櫻人潮，只是櫻花越來越大棵，難免遮擋住路燈影響照明，要修剪里長很捨不得，再加上也有民眾反應，拍櫻花拍到一支支的電桿很不搭，是不是能改做比較矮的景觀燈，新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。