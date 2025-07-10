大佳河濱海洋遊戲場缺東缺西 家長怨：遇突發找不到人協助

氣溫持續創新高，有家長陳情，帶小朋友到大佳河濱公園海洋遊戲場玩水，缺乏遮陽棚、大型垃圾桶、更衣室設施，也無固定駐點巡查維護人力。議員要求，市府應評估增設相關設備，並增派人力巡邏。水利處表示，現階段會先以增派人力改善現況，硬體設施也會納入明年整體改造計畫。

有家長陳情指出，暑期帶小朋友至大佳河濱公園海洋遊戲場玩水時，現場設施不完善，缺乏遮陽棚、大型垃圾桶、更衣室設施，也無固定駐點巡查維護人力，現場雖有安排巡查人員屬，但並非「固定駐點」於戲水區，而是整體河道巡視，現場常缺乏即時處理安全及環境整潔人力，如遇突發狀況也無即時協助窗口。

議員王欣儀舉例，新北市熊猴森樂園戲水設施現場可見駐點維護人員全天巡查，並設置遮陽棚、更衣室、大型垃圾桶，並於營運期間安排廠商或專責人力固定駐點巡查維護，或於人潮尖峰時段加派人力，保障孩童戲水安全，並增設遮陽棚、大型垃圾桶及臨時更衣室，提升市民使用便利與舒適度。

水利處表示，目前每天由水利處同仁進行設施巡查及委外環境廠商清潔維護，已針對假日人潮眾多時段增加場域清潔維護頻率，並評估固定駐點等可行方式，戲水區旁也有大型膜構涼亭可供民眾休憩使用，周邊景觀廁所也設有垃圾桶委外廠商清潔維護。