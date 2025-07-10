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新北汐止區南勢街路況差水溝破損 會勘盼重鋪改善

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止南勢街道路老舊不平，以及水溝蓋破損希望能夠一併做整修。 圖／觀天下有線電視提供
汐止南勢街道路老舊不平，以及水溝蓋破損希望能夠一併做整修。 圖／觀天下有線電視提供

在汐止區南勢街，道路因為幾十年沒有刨除重鋪，破損嚴重、路面崎嶇不平，另外水溝蓋也老舊破損，所以新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，希望能夠一併改善，還有因為目前南勢街只有一條聯外橋梁，地方也希望能夠新增一條聯外道路，以免有狀況時，上百戶的居民沒辦法通行。

東勢里長賴一山說，南勢街的居民只有一條路可以通行，通到舊莊街，希望能夠多一條聯外道路，不然萬一橋不能通行時，這裡居住一百多戶的居民就沒辦法通行，這裡離東勢街的馬路很近，差不多100公尺左右而已，中間有國有財產署跟私人土地，看政府機關是不是能徵收開發，還有目前也卡在污水管線過不來，如果能開新的聯外道路，也許就能夠從東勢街串聯過來，社區污水道就能做了，還有目前南勢街134號到140號的道路因為長久以來，馬路還有水溝蓋都已經破損，當時請政府單位來鋪設時，說要有土地同意書，一直拖到現在，里民一直在反應，希望相關單位能夠協助把馬路鋪好。

新北市議員張錦豪提到，在南勢街140號一帶的道路因為長期以來沒有做修補，希望公所跟市府養工處合作，一起把路面刨除重鋪，有些水溝蓋也破損，也希望能夠一併做整修。

張錦豪表示，至於在南勢街134號到140號之間，因為聯外道路只能靠路口的橋，如果橋發生問題或斷裂的話，上百戶的居民就會無法進出，所以民眾一直希望能夠多一條聯外道路，在後方有一塊國有地，希望能夠串聯到東勢街，這部分如果要做的話，必須要透過都市計劃通盤檢討去建議，未來有機會，希望能夠再增加一條聯外道路。

張錦豪

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