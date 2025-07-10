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路燈擋櫻花樹要修剪 新北汐止文化里長不捨盼改景觀燈

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
里長盼改裝比較矮的公園燈，照明足夠也不會跟櫻花樹衝突。 圖／觀天下有線電視提供
里長盼改裝比較矮的公園燈，照明足夠也不會跟櫻花樹衝突。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區文化里，每年櫻花盛開吸引好多的賞櫻人潮，只是櫻花越來越大棵，難免遮擋住路燈影響照明，要修剪里長很捨不得，再加上也有民眾反應，拍櫻花拍到一支支的電桿很不搭，是不是能改做比較矮的景觀燈，新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘。

文化里長余寶聰說，櫻花越來越大棵了，發現路燈照明會被擋住，那在上個月有帶里民到羅東去參觀羅莊櫻花步道，發覺說路燈被櫻花擋住，將櫻花修剪時，就會很捨不得，而且也會影響開花，就不漂亮，還有就是櫻花開花時，整排的路燈燈桿立在那，就有民眾在反應，拍照也不好看，建議請市府水利局改裝比較矮的公園燈，因為路燈那麼高被櫻花擋住了照明也是有限，倒不如矮化，尤其晚上很多行人在步道運動，照明應該也差不多，而且又好看，櫻花在開的時候，觀光客來或是市民來拍照也比較好看，所以，今天請新北市議員白珮茹幫忙爭取。

余寶聰指出，還有在櫻花步道水源路出入口處，在水源路一段261號到汐碇路口段的人行道，因為已經很久了，紅磚道上的壓花都會突起來，再加上水源路本來就很窄，民眾上下放走人行道的機率很高，去年就有相關單位協助來做，但都沒有下文，最近人行道磚突起來的情況變的很嚴重，前幾天公所才來補過抹平，今天也請相關單位一起來會勘，目前這段人行道使用密集，希望能夠改善。

新北市議員白珮茹表示，今天來會勘文化里的人行道，因為每年櫻花季進來的人流都非常多，希望就人行的部分能夠做改善，還有里長也反應，櫻花季時，櫻花盛開很漂亮，如果要櫻花盛開又能賞櫻，照明的部分也需要做矮化，讓人走起來安全，櫻花盛開時，也不會擋到櫻花，所以今天請市府養工處、水利局相關單位一起現勘，討論後決定，在路燈的部分會在9月之前找適合的款式提報議會，人行道的部分，也會就人行的路寬還有路燈的部分，看能不能做適當的調整，讓大家走起來更安全。

櫻花季 人行道

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